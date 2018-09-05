Леонид Заико: БелАЭС – это выбор людей с образованием церковно-приходской школы 22 5.09.2018, 9:38

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Леонид Заико

БелАЭС не поможет стране слезть с газпромовской иглы.

Многие годы власти Беларуси настаивали: БелАЭС нужна стране, чтобы снизить газовую зависимость от России. Еще в мае этого года на тот момент заместитель премьер-министра Владимир Семашко подтверждал: власти ожидают, что с началом работы АЭС поставки газа из России заметно уменьшатся. А 4 сентября замминистра энергетики Ольга Прудникова сообщила журналистам, что ведомство «не прогнозирует существенного снижения объемов потребления природного газа после ввода БелАЭС».

Выгодно ли Беларуси отказываться от российского газа и нужна ли стране собственная АЭС? Ситуацию для zautra.by прокомментировал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

— АЭС была построена в условиях критического психологического стресса, целесообразность ее строительства не была просчитана научно и экономически. То есть решение о ее строительстве было принято в неадекватном понимании ситуации, как текущей, так и перспективной, — убежден Леонид Заико. АЭС Беларуси не нужна, и без этого в стране избыточные мощности по производству электроэнергии.

Пусть для Беларуси российский газ остается относительно дешевым, он тоже не выглядит выгодной альтернативой, считает эксперт. Газ препятствует использованию новых, возобновляемых, источников энергии. Поэтому можно сказать, что продолжая пользоваться газом и внедряя в систему АЭС, Беларусь у себя в стране останавливает технологический прогресс, считает эксперт.

— Мы столкнулись с ситуацией переоценки экономических вариантов энергетической политики. Были приняты неправильные решения в отношении атомной станции. Выбор между газом и атомом – это альтернатива вчерашнего дня и людей с образованием церковно-приходской школы. Нефтегазовая экономика заканчивается, мы вступаем в новый цивилизационный процесс, где будут использоваться различные другие виды энергии. Но Беларусь цепляется за последний вагон нефтегазового поезда, который уходит в прошлое, — комментирует Леонид Заико.

Вопрос о выборе между газом и атомом, например, стоял в Германии в 1977 году, напоминает экономист. И немцы пришли к решению, сформулированному «зелеными» — создавать технику, которая будет потреблять меньше энергии. Тем самым страна снизила потребление электроэнергии на 25%. Германия отказалась от АЭС в пользу сокращения потребления электроэнергии и ввода альтернативных источников ее производства.

— Я бы сказал, поступайте как немцы, и вместо того, чтобы выбирать использовать газ или атомную энергию, обозначьте перспективу экономии электроэнергии. Еще я бы отметил, что образованные люди атомные станции уже не строят, — заключает эксперт.

Лучшим решением, по мнению экспертов, все же был бы отказ от АЭС в пользу альтернативных источников энергии, что позволило бы, в том числе меньше зависеть от импортируемых природных ресурсов.