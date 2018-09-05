Мингорисполком: Цена квадратного метра не может быть снижена до доведенного правительством показателя 6 5.09.2018, 9:44

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Столичные чиновники «провалили» правительственное задание.

Стоимость квадратного метра жилья в Минске не может быть снижена до доведенного правительством показателя, заявил на пресс-конференции 4 сентября первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Юрий Кочерго, сообщает tut.by.

По его словам, для нуждающихся стоимость квадратного метра в столице составляет 919 рублей. «Правительством доведен показатель в 718 рублей, но выдержать его в Минске на сегодня практически невозможно, — сказал Кочерго. — И основная причина этого — осложненность территорий. Снос, освоение участка — все это ложится в стоимость „квадрата“. Соответственно себестоимость другая, чем при строительстве на свободной территории регионов страны. А в регионах есть жилье в пределах 700−800 рублей».

По оперативным данным, за восемь месяцев 2018 года в столице введено в эксплуатацию 343 тыс. кв. м жилья. Это 38 многоквартирных жилых домов и 29 тыс. кв. м индивидуального жилья, в основном в рамках его реконструкции. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий построено 50 тыс. кв. м, арендного жилья возведено 8,7 тыс. кв. м. В четвертом квартале запланировано ввести в эксплуатацию еще около 5 тыс. кв. м жилья в районе улицы Выготского (микрорайон Новинки).

Построят также два арендных жилых дома в Заводском районе столицы, на территории бывшей воинской части в границах улиц Шишкина и Кулешова. Первый дом планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. В октябре начнется строительство арендного дома на участке улиц Одоевского — Кириенко. Он также будет сдан в 2019 году.

«Правительство довело до Минска план на строительства 7 тыс. кв. м арендного жилья, — отметил Кочерго. — Минск — один из городов, которые в строительстве арендного жилья занимают активную позицию. Подобные показатели сегодня доводятся не всем регионам страны».

Также он обратил внимание на столичное ноу-хау, когда крупные предприятия строят арендное жилье для своих работников. «Один из удачно реализованных проектов — Минский завод колесных тягачей под арендный дом на 2,5 тыс. кв. м реконструировал общежитие в Заводском районе, — сказал чиновник. — Подобные проекты в стране есть, но обычно они туго идут, потому что это делать часто не позволяют оборотные средства предприятий. Но предоставление арендного жилья — хороший стимул для работников оставаться на предприятии».

Кочерго отметил, что арендное жилье в столице строится не за счет бюджета города — для этого сформирован специальный фонд, куда идут все отчисления от аренды квартир.