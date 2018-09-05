Ким Чен Ына показали публике впервые после двухнедельного отсутствия 5.09.2018, 9:47

2,157

Архивное фото AFP

Диктатора увидели на похоронах.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые после двухнедельного перерыва появился на публике. Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК) посетил церемонию прощания с ученым Чжу Гю Чханом, который был одним из ключевых разработчиков северокорейской ядерной программы. Об этом сообщает ЦТАК.

Накануне южнокорейские СМИ сообщили о том, что Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение 15 дней. Последний раз информация о деятельности Ким Чен Ына появлялась в северокорейских СМИ более двух недель назад. Тогда сообщалось о том, что он был на фабрике медицинского оборудования и присутствовал на похоронах бывшего министра народных вооруженных сил Северной Кореи Ким Ён Чхуна 21 августа.

Агентство «Ренхап» обратило внимание на столь долгое отсутствие северокорейского лидера, так как в воскресенье, 9 сентября, будет отмечаться 70-я годовщина основания КНДР.

Чжу Гю Чхан скончался в возрасте 89 лет от цитопении (при этом заболевании не хватает одного или нескольких видов клеток в крови) 4 сентября. В сообщении ЦТАК говорилось, что Чжу Гю Чхан внес «особый вклад» в укрепление обороны своей страны.