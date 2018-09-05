Многоходовочно 5 5.09.2018, 10:06

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Более глупый «шаг» в Кремле сделать было трудно.

Путинский Режим, наконец- не прошло и года, взялся решать проблему падающего рейтинга Гаранта и ко. Правда, сделал это со свойственными ему безумием и неадекватностью, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Федеральный пропагандистский канал «Россия 1», обросший дурной славой благодаря двум самым известным шутам Его Величества: Киселеву и Соловьеву, выпустил новое еженедельное шоу «Москва. Кремль. Путин».

В данном телевизионном продукте, как уже можно было догадаться по названию, речь будет идти о Солнцеликом и единственном- Путине Владимире Владимировиче, который в народе более известен под нецензурным, но лаконичным прозвищем.

Более глупый «шаг» сделать было трудно. Практически невозможно.

Народ недоволен реформами. Народ требует разрешения назревшего конфликта. И что народ получает в ответ от власти? Очередной пропагандистский мусор, в котором проплаченные, лояльные власти «эксперты», каждую неделю будут расхваливать того, кто является главным действующим лицом карательной пенсионной реформы.

Гениально и многоходовочно! Ничего не скажешь!

Кремлевские чекисты продолжают пребывать в блаженном неведении сложившейся ситуации в стране, которая давно перешагнула безопасный рубеж и стала поистине критической.

Прошло то время, когда население РФ за вечерним ужином, попивая чаек( или что покрепче) наблюдало за жизнью Президента, восторгаясь его очередным подвигом: будь то полет со стерхами или погружение на дно озера Байкал. Сегодня же жизнь подавляющего числа россиян опустилась на это самое дно.

От элитки(в первую очередь лично от Путина) ждут конкретных действий, направленных на выправление ситуации, а получают очередные картинки, да мультики- пригодные для условно сытых времен, но абсолютно не уместные в разгар кризиса. Кризиса, в первую очередь, власти, которая не значат как ей быть.

Была отдана команда: «свистать всех наверх!», но дальше-то... Дальше-то что?