Видеохит: Дайвер ввел огромную тигровую акулу в транс и перевернул ее вниз головой 1 5.09.2018, 10:24

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Ролик был снят на Багамских островах.

На Багамских островах дайвер погрузил в транс тигровую акулу на глазах у ее сородичей. На видео обратило внимание издание Daily Mail (перевод – korrespondent.net).

Трюк продемонстрировал аквалангист Ли Кобб (Leigh Cobb). Сначала он накормил пятиметровую акулу по кличке Эмма рыбой, а затем погрузил ее в состояние транса. Дайвер аккуратно перевернул ее вниз головой, затем рыба пришла в себя и уплыла. Ее сородичи никак не реагировали на происходящее.

Видео снял 41-летний фотограф и инструктор по дайвингу Кристиан Торрес (Christian Torres) из Эквадора. Он назвал Эмму самой известной акулой Тигрового пляжа.

Издание пояснило, что дайвер погрузил акулу в состояние танатоза. Это защитная реакция, при которой некоторые животные, например, опоссумы, изображают смерть, пока не минует опасность.

Согласно данным посвященного акулам портала The Shark Trust, такое состояние у хищных рыб можно вызвать, стимулируя определенные чувствительные точки на их рыле. К этому способу часто прибегают исследователи.