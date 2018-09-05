Быстрое решение: главные версии ликвидации Захарченко 5.09.2018, 10:40

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Фото: EPA/UPG

Политические последствия замены главаря «ДНР».

Ликвидация главаря донецких боевиков Александра Захарченко 31 августа в кафе "Сепар" дала повод говорить о смене политики России в отношении оккупированных территорий. Правда, сами дончане и некоторые эксперты допускают, что на самом деле Захарченко никто не убивал, а глава псевдореспублики просто инсценировал свою гибель и сейчас преспокойно доживает свой век где-нибудь на пляжах Венесуэлы. Но убили Захарченко или спрятали, уже не суть важно, ведь факт остается фактом – донецкого террориста номер один вывели из игры и такой фигуры на доске российско-украинской войны больше не существует. Для чего это было сделано и какую новую игру попытается навязать Украине Россия, разбирался "Апостроф".

Быстрое решение

Если разобраться в ретроспективе событий последних недель на оккупированных территориях, то складывается впечатление, что к устранению Захарченко (в любой форме) в ОРДО тщательно готовились. Сначала из оккупированного Донбасса сбежал кремлевский пропагандист Захар Прилепин, а в начале августа фейковые "общественники" "республики" выступили с инициативой не проводить "выборы" в ОРДЛО, мол, батя еще не успел воплотить в жизнь все свои планы, да и вообще в России вон Путина на шесть лет избирают, так что сидите и не дергайтесь. Действительно, зачем тратиться на перевыборы Захарченко, если самого Захарченко все равно уже не будет, а выбрать кого-то другого дончане не смогут, ведь известно, что поддержка у бати 99,9%.

Кроме того, удивляет молниеносность, с которой в ДНР появился новый "глава республики" с приставкой и.о. – Дмитрий Трапезников. Рокировка произошла спустя всего несколько часов после убийства Захарченко. Боевики, конечно, аргументировали, мол, так велит их "конституция": если глава – все, то к исполнению его обязанностей приступает так называемый "первый заместитель председателя совета министров ДНР".

Но фишка в том, что, кроме Трапезникова, должность зампреда занимали "министр доходов ДНР" Александр Тимофеев (Ташкент) и "министр финансов ДНР" Екатерина Матющенко. При этом вся троица, согласно указам Захарченко, работала в "совмине ДНР" исполняющими обязанности заместителя председателя, и разделения на первого, второго и третьего зама у них не было. Почему же тогда на место Захарченко стал именно Трапезников? Как так, что в бандформировании не развернулась кровавая война за власть? Допустим, Екатерина Матющенко не имеет особого влияния в оккупации, но Ташкента называли человеком едва ли не более влиятельным, чем сам Захарченко. Конечно, у Тимофеева была уважительная причина повременить с борьбой за место смотрящего в Донецке: в результате взрыва досталось и ему. Но уже спустя пару дней Ташкент приходит на похороны Захарченко: немного обгорелый, грустный, но живой и на своих двоих. Значит, возможность принимать решения и влиять на ситуацию у него сохранилась. Почему тогда не повлиял в свою пользу?

Александр Тимофеев, Александр Захарченко, Дмитрий Трапезников и Екатерина Матющенко

Видимо, решение о рокировке Захарченко-Трапезников было принято задолго до взрыва в "Сепаре". И не исключено, что и Ташкент должен был загрустить навсегда. В таком случае для чего было выводить Александра Захарченко из игры?

Вариант оптимистический: возвращение Донбасса

Это самый оптимистичный сценарий. Россия просто решила подчистить оккупированные территории от одиозных и раскрученных боевиков, которые являются свидетелями военных преступлений РФ, с тем чтобы формально убраться с Донбасса, но попытаться всучить регион Украине на своих условиях. Напомним, что тезис "Захарченко с Моторолой зайдут в украинский парламент" всегда был квинтэссенцией неприятия любой стратегии возвращения Донбасса, кроме военной. А раз Моторолы нет, Захарченко нет и нет даже Гиви, то настало время обсудить детали компромисса.

Впрочем, эксперты, опрошенные "Апострофом", не верят в такое развитие ситуации.

"Это ведь не первое такого рода резонансное убийство или устранение от условных должностей функционеров Л/ДНР. И ничего кардинального за это время не произошло", - говорит "Апострофу" политолог Ярослав Макитра.

"Никаких признаков изменения политики России в отношении Украины я не вижу и не верю, что РФ готовится к изменениям, - добавляет "Апострофу" дипломат Богдан Яременко. – Но в России поменялись люди, например, Суркова заменили как куратора украинского направления. Наверняка, новые кураторы просто хотят на местах видеть своих людей".

А военный эксперт Алексей Арестович вообще уверен, что миф об "одумавшейся" России разгоняют сами кремлевские пропагандисты.

"Это очень странная логическая связка. Ничего подобного нет и близко. Никто ничего возвращать не собирается, - поясняет "Апострофу" эксперт. – Я думаю, тренд о том, что Донбасс зачищают перед уходом, придумали сами россияне для того, чтобы размывать наши усилия по пониманию момента. У них метод такой: на любое событие дается несколько трактовок, чтобы размывать общественное мнение и не давать ему консолидироваться. Например, так было в деле со сбитым Boeing: версии были самые разные. Россияне их вбросили, они их обслуживали, на каждую версию был пул экспертов. Поэтому меня удивляют украинцы, которые говорят, что это предпродажная подготовка Донбасса. Наоборот, россияне подбрасывают в регион новейшее вооружение, усиливают группировку, недавно произошла ротация войск: завели людей больше, чем вывели. До наших выборов никто Донбасс не отдаст и никаких миротворцев не введет".

Вариант пессимистический: обострение на фронте

Спустя всего несколько часов после ликвидации Захарченко Москва усиленно принялась лепить из Украины образ государства-террориста. Высказался российский МИД, его глава Сергей Лавров, депутаты Госдумы и даже президент Владимир Путин. Суть всех тезисов сводилась к следующему – Украина не хочет искать мирных путей разрешения конфликта. Причем все заявления российских чиновников выписаны как под копирку. Путин: "Те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта". МИД РФ: "Целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения Минских договоренностей". Лавров: "Провокация Украины явно направлена на срыв выполнения Минских договоренностей".

Более того, Лавров на полном серьезе заявил, что убийство Захарченко – препятствие для новых встреч в "нормандском формате". О как!

Так, может, ликвидацию Захарченко в РФ для того и затеяли, чтобы иметь формальный повод выйти из Минских соглашений?

"Захарченко вместе с Плотницким поставили свои подписи под Комплексом мер по выполнению Минских соглашений, а если россияне решили обнулить соглашения, что не исключено на фоне санкций и неприятностей в Сирии, то зачем им люди, которые ставили эти подписи?" – говорит Алексей Арестович.

Правда, какой смысл Кремлю обнулять Минские соглашения, если они всегда были дежурным поводом для обвинений в адрес Украины? Однако по мнению экспертов, смысл есть, и Кремлю уже нужно что-то большее, чем очередной пустой упрек, тем более что в Москве понимают: заставить Киев выполнить политическую часть соглашений в разгар предвыборной гонки бесперспективно.

"По сути в минском процессе исчерпано все, что можно было безболезненно исчерпать: отведение вооружения, пусть не всего и не везде, обмен пленными, какое-никакое перемирие, уменьшение количества обстрелов. А вот в политической части соглашений – полный штиль, - добавляет Ярослав Макитра. – И дело даже не в том, что у Украины одно видение, а у России – другое, просто, во-первых, нет общественного консенсуса, как решать эти вопросы, а, во-вторых, мы вошли в активную фазу выборов, и поднимать эти вопросы, которые очень сложные и неоднозначные для общества, а тем более исполнять что-то для президента очень опасно в плане политических перспектив".

Соответственно, если назвать Украину государством-террористом, то можно легально и из "Минска" выйти, и попробовать продавить формат обсуждения судьбы Украины без Украины.

"Россия давно ищет варианты обсуждения Украины без Украины. Можно вспомнить встречи Путина с Трампом, Меркель. И даже формат переговоров Сурков-Волкер – это обсуждение Украины без Украины, - отмечает Макитра. – Ведь очень удобно использовать это убийство, чтобы подорвать договороспособность Украины: с одной стороны, Украина берет участие в минском формате, и есть даже определенные площадки, где украинские представители сидят за одним столом с представителями оккупированных территорий, и в то же время Украина якобы совершает такие преступления".

Но проблема для Москвы будет состоять в том, что вряд ли кто-то на Западе всерьез поверит в образ Украины-террориста.

"Это Путин виновен в убийстве почти 300 мирных граждан-пассажиров Boeing. Это Путин убивает своих политических оппонентов в центре Москвы, как это было с Немцовым, либо делает попытки убийства на территории других государств, как произошло в Солсбери. Поэтому в мире абсолютно понятно, кто является террористом и кто поддерживает терроризм, - уверяет "Апостроф" дипломат Александр Хара. – А казнь одного из тех людей, кто воюет на стороне террористов, даже если предположить, что к этому причастны наши спецслужбы, это абсолютно нормальное действие как с моральной, так и с юридической точки зрения".

"Оккупированные территории находятся под полным контролем России, и доказать, что к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы, РФ вряд ли удастся. Просто медийного шума без серьезных доказательств будет недостаточно, чтобы подорвать украинские позиции или повлиять на европейских партнеров", - резюмирует Макитра.

Фото: EPA/UPG

Впрочем, если Россия действительно выйдет из Минских соглашений, не получив политических дивидендов, за укреплением своих позиций Кремль пойдет на фронт.

"Россияне же говорят, что Минские соглашения теперь аннулированы, об их выполнении не может быть и речи, никаких миротворцев не будет, а нужно доказать проклятой Украине, что народ Донбасса так просто не сломить, намекая на горячую фазу. Поэтому ситуация может развиваться по двум сценариям: продолжение вялотекущей войны и разогрев фронта, либо второй вариант – это то же самое, но с периодическими обострениями на фронте", - добавил Алексей Арестович.

Вариант прагматический: борьба башен Кремля

Убийство Захарченко вполне может оказаться не политической многоходовкой Кремля, а внутренними разборками.

"Рано или поздно эти лидеры просто становятся токсичными: убийства, отжимы, пытки на подвалах, нежелание делиться. А россиянам нужна абсолютно управляемая фигура. Захарченко слишком стал токсичным", - отмечает Арестович.

Но речь идет не о банальных разборках боевиков между собой, а о пике конфронтации между структурами, которые делят между собой оккупированные территории: ФСБ и ГРУ.

"Ликвидацию Захарченко сложно отнести к внутренним разборкам, поскольку это фигура знаковая, имеющая выходы на Кремль, благодаря кураторству Владислава Суркова. Как известно, Сурков – ставленник ГРУ Минобороны РФ. До некоторого времени именно ГРУ имело превалирующую роль на Донбассе, но сейчас акценты смещаются ближе к ФСБ, - поясняет "Апострофу" военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – Конфронтация между ГРУ и ФСБ очень хорошо просматривается, прежде всего, по устранению ряда знаковых фигур на Донбассе. Началось все в Луганской области, где произошло вытеснение ГРУ, а продолжилось в Сирии. В Сирии пальму первенства во всех операция брала ЧВК Вагнера, а это подразделение ФСБ. Тогда Минобороны попыталось приструнить ФСБ, слив информацию о наступлении на Дейр-эз-Зор (провинция в Сирии, - "Апостроф"), благодаря чему американцы успешно устранили около 200 российских наемников. Продолжился конфликт устранением журналистов в Центральноафриканской Республике, которые работали под эгидой внештатных агентов ГРУ, а сейчас очередной удар через ликвидацию Захарченко, что открывает дорогу на Донбасс для ФСБ и перестановки фигур в ДНР по собственному усмотрению".

К чему приведет смена кураторов на Донбассе, эксперты не берутся прогнозировать, но одно ясно точно – террористическая война будет продолжаться.

"Сурков был одним из идеологов приведения ко власти в Украине пророссийского президента, пророссийского большинства, формирования определенной элиты, которая бы разработала план по вхождению ЛНР и ДНР в новом формате. Это были планы Суркова. Какие планы у ФСБ, сказать сложно, но они точно отличаются от подобной реинтеграции. Но интереснее всего, каким будет ответ ГРУ на грубое решение вопросов", - резюмировал Коваленко.