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Гособлигации России резко обвалились после заявлений Набиуллиной

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  • 5.09.2018, 10:51
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Пока санкции США висят «дамокловым мечом», российские госбумаги теряют привлекательность.

Гособлигации России резко подешевели на торгах во вторник после заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая впервые за 3 года заявила о возможности повышения ключевой ставки, пишет finanz.ru.

Индекс RGBI, отражающий цены долговых бумаг правительства РФ, пережил рекордное за 3 недели падение, опустившись до нового минимума с декабря 2016 года (133,63 пункта).

Распродажа прокатилась по долгосрочным бумагам, популярным среди иностранных инвесторов. 9-летние ОФЗ 26207 подешевели на 0,81%, а их доходность поднялась до 8,78% годовых - максимума за 20 месяцев.

5-летние ОФЗ 26223 обвалились рекордно за всю историю торгов - на 2,19%, до 91,4% от номинала. Больше 1% потеряли в цене ОФЗ 26221, ОФЗ 26224 и ОФЗ 26225 с погашением 2033-м, 2029-м и 2034-м гг соответственно. Доходность всех выпусков подскочила выше 8,8% годовых.

Снижение ставки ЦБ, которое продолжалось с февраля 2015 года, было "топливом" для ралли российских госбумаг: цены росли по мере того, как доходность снижалась вслед за общим уровнем процентных ставок в стране.

Но комментарии Набиуллиной разрушили эту магию: глава ЦБ сообщила, что факторы для снижения ключевой ставки "отсутствуют", а центробанк готов рассмотреть возможность ее повышения в ответ на растущие инфляционные риски, падение рубля и отток капитала.

Инфляция разогналась с 2,5% до 3% за один месяц - это "чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов, курсовой динамики", заявила Набиуллина.

"Это однозначно ужесточение риторики и чёткий сигнал, что ставка может быть повышена", - говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Для рынка госдолга это может стать ударом, предупреждает он, а новое падение цен на ОФЗ способно надавить на рубль.

Рынок фьючерсов на ставку RUONIA закладывает по крайней мере один шаг вверх до конца - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Но если отток с развивающихся рынков ускорится, а санкции США будут приняты в жестком виде, запрещающим инвестиции в госдолг РФ и операции с госбанками, ставку придется повышать на 2-3 процентных пункта, говорит Тремасов.

Пока санкции висят "дамокловым мечом", российские госбумаги теряют привлекательность для нерезидентов: с апреля они вывели из ОФЗ 6,7 млрд долларов на фоне сжатия процентной разницы, которая влекла иностранный капитал.

Сейчас доходность вложений в рубли, если измерять ее ставкой денежного рынка RUONIA, превышает ставку ФРС на 5,34 процентного пункта, отмечает Райффайзенбанк: это уровень 2012 года, когда санкционные риски не снились даже в кошмарах.

Рынку российского госдолга есть куда падать: "доходности ОФЗ еще должны продемонстрировать существенный рост до уровня в 10% на длинном конце кривой, прежде чем станут интересны для инвесторов", отмечает генеральный директор Sputnik AM Александр Лосев.


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