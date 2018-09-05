Число эмигрировавших из Беларуси достигло максимума с 1990-х годов 5 5.09.2018, 10:58

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И это – только по неполным сведениям.

Белстат опубликовал подробные сведения о миграции за 2017 год. Основной вывод: число выехавших из страны на постоянное жительство достигло максимума с начала века. МВД и сельисполкомы насчитали в 2017 году 15.087 эмигрантов, хотя еще несколько лет назад их было вдвое меньше, пишет nn.by.

У экспертов возникают вопросы к методике подсчета, — например, белорусы, выехавшие в Россию и оставшиеся там навсегда, зачастую не учитываются. Зато туркмены и китайцы, по окончании белорусских вузов ввернувшиеся на родину, учитываются как эмигрировавшие. Между тем, иных сведений подобного рода нет.

Численность эмигрировавших из Беларуси по годам

1995 — 35.071

2000 — 13.812

2005 — 11.082

2010 — 6.866

2015 — 9.855

…2017 — 15.087

В какие страны выезжают белорусы?

Данные приведены за 2017 год (в скобках — разница по сравнению с данными за 2012 год)

Россия — 6125 (+632)

Украина — 1781 (+1078)

Китай — 1436 (+1432)

Туркменистан — 1185 (+1069)

Израиль — 788 (+425)

Германія — 515 (+12)

Польша — 472 (+310)

США — 325 (+160)

Литва — 321 (+146)

Казахстан — 187 (+118)

Латвия — 159 (+97)

Иран — 154 (+153)

Италия — 145 (+56)

Канада — 103 (+31)

Австрия — 88 (+47)

Азербайджан — 87 (+38)

Грузия — 83 (+50)

Турция — 81 (+39)

Молдова — 69 (+39)

Франция — 66 (+29)

Всего в 2017 г. — 15087 (+6375)