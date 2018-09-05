Число эмигрировавших из Беларуси достигло максимума с 1990-х годов

Число эмигрировавших из Беларуси достигло максимума с 1990-х годов5
- 5.09.2018, 10:58
- 1,845
И это – только по неполным сведениям.
Белстат опубликовал подробные сведения о миграции за 2017 год. Основной вывод: число выехавших из страны на постоянное жительство достигло максимума с начала века. МВД и сельисполкомы насчитали в 2017 году 15.087 эмигрантов, хотя еще несколько лет назад их было вдвое меньше, пишет nn.by.
У экспертов возникают вопросы к методике подсчета, — например, белорусы, выехавшие в Россию и оставшиеся там навсегда, зачастую не учитываются. Зато туркмены и китайцы, по окончании белорусских вузов ввернувшиеся на родину, учитываются как эмигрировавшие. Между тем, иных сведений подобного рода нет.
Численность эмигрировавших из Беларуси по годам
1995 — 35.071
2000 — 13.812
2005 — 11.082
2010 — 6.866
2015 — 9.855
…2017 — 15.087
В какие страны выезжают белорусы?
Данные приведены за 2017 год (в скобках — разница по сравнению с данными за 2012 год)
Россия — 6125 (+632)
Украина — 1781 (+1078)
Китай — 1436 (+1432)
Туркменистан — 1185 (+1069)
Израиль — 788 (+425)
Германія — 515 (+12)
Польша — 472 (+310)
США — 325 (+160)
Литва — 321 (+146)
Казахстан — 187 (+118)
Латвия — 159 (+97)
Иран — 154 (+153)
Италия — 145 (+56)
Канада — 103 (+31)
Австрия — 88 (+47)
Азербайджан — 87 (+38)
Грузия — 83 (+50)
Турция — 81 (+39)
Молдова — 69 (+39)
Франция — 66 (+29)
Всего в 2017 г. — 15087 (+6375)