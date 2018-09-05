Артем Милевский о Марадоне: Что у него за должность - не понятно 4 5.09.2018, 11:01

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Экс-нападающий брестского «Динамо» рассказал о своей встрече со звездным аргентинцем.

Бывший форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о встрече с Диего Марадоной, пишет «Трибуна».

«Марадона обнял, будто знал, что я лидер команды? Хотелось, чтобы это было так. Но как оно было на самом деле, не скажу. Он посетил матч, на следующий день зашел к нам в раздевалку с переводчиком. Буквально минут 15-20 поговорил, что так нельзя было играть, проигрывать. Пожелал удачи и сказал, что обязательно вернется.

Я видел этого человека только по телевизору, и тут он зашел в раздевалку. Имел двое часов: на левой и на правой руке. Это его отличительная черта. Я не знаю, что это за фишка. Это, пожалуй, его личная фишка.

Есть такая информация, что он – председатель правления «Динамо» Брест. Но что это за должность? Я понимаю – генеральный директор, президент клуба, тренер команды. Но председатель правления – не совсем понятно», – поделился Милевский.