«Нет в Беларуси никакой «мягкой белорусизации» 1 5.09.2018, 11:24

Как защитить свое право на белорусский язык?

«Говорите на нормальном языке», – с такими репликами не раз сталкиваются белорусы, которые используют белорусский язык ежедневно, пишет сайт телеканала «Белсат».

Однако мало кто задумывается, что за такие «советы» в свой адрес можно привлечь человека к административной ответственности и наказать штрафом до 10-ти базовых. О том, как говорить по-белорусски и ставить на место тех, кто вас оскорбляет, выясняем вместе с «языковыми инспекторами».

«Нет в Беларуси никакой «мягкой белорусизации». Просто в последнее время жесткую русификацию остановили – и все. И государство сейчас не так давит те ростки белорускости, которые уничтожались раньше. Наша «мягкая белорусизация» базируется только на конкретных людях, которые белорусский язык продвигают в жизнь. Если нам не хватает белорусского языка, мы должны сами его защищать и добиваться его присутствия», – считает Игорь Случак, который вместе с Алиной Нагорной приехал в Гродно.

На встрече 4 сентября в этно-магазине «Цудоўня» члены общественной инициативы «Умовы для мовы», более известные как «языковые инспекторы», рассказали присутствующим, как бороться за свое право говорить по-белорусски.

1 – Вспоминайте закон

Ваш «железный» аргумент, которым можно пользоваться, прописан в Кодексе об административных правонарушениях. Это Статья 9.22 – Нарушение законодательства о языках, где мы читаем: «Публичное оскорбление, порицание государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой почве – наказываются штрафом в размере от четырех до десяти базовых величин».

Всем известна ситуация «разговаривайте на человеческое языке» – это и есть нарушение этой статьи. Продавщица в магазине не обязана вам отвечать по-белорусски, но она должна вас понимать и держать свое мнение при себе. То же самое милиционер. Хотя каждый гражданин Беларуси обязан знать только один из двух государственных языков, но если он находится на службе, белорусский язык он должен понимать настолько, чтобы выполнять свои профессиональные обязанности.

2 – Пишите обращения и жалобы

Если вы почувствовали, что ваши права нарушены, пишите жалобы и направляйте их не в прокуратуру, не в милицию и суд, а сразу в горисполком или райисполком. Дело в том, что есть только два месяца на привлечение нарушителя к административной ответственности. Если вы сразу не напишете куда надо, ваша жалоба, к сожалению, может потерять срок важности. Но это уже форма «жесткой белорусизации». «Мягкая белорусизация» – это обычные обращения с предложениями и жалобами в администрацию города. Когда мы говорим о письменных обращениях, то они регулируются Законом об обращениях граждан или юридических лиц, статья 18. Там прописано, что ответ на письменное обращение должен быть на том же языке, на котором человек обращается.

Если чиновник отвечает на ваше обращение, написанное по-белорусски на русском языке, это уже повод, чтобы привлечь его к ответственности по статье 9.22.

Однако эта система действует и в обратную сторону. Если, к примеру, приходит обращение в Общество белорусского языка по-русски, то и ответ должен быть по-русски.

Этот закон распространяется только на письменную коммуникацию. Однако все равно по закону чиновники должны владеть государственным языком в границах, которые позволяют им выполнять свои служебные обязанности. Если вы приходите к чиновнику и разговариваете по-белорусски, а он с вами начинает по-русски, то это тоже повод проверить его на компетентность, на то, соответствует ли он требованиям Закона о государственной службе. Хотя сегодняшний закон не регламентирует устную коммуникацию, но вам никто не запрещает сделать соответствующую запись в книге замечаний и предложений и описать ситуацию. Никто из чиновников не захочет, чтобы появлялись какие-то записи, поэтому обычно они переходят на белорусский язык.

3 – Делайте письменные петиции

Групповые петиции в письменном виде намного более действенны. Поэтому, если замечаете проблему в своем городе, к примеру расписание на вокзале по-белорусски написано с ошибками или что-то еще, сделайте пример обращения, распечатайте его и идите к своим друзьям, в ТБМ, в белорусские независимые организации собирать письменные подписи. Эти подписи присылайте позже по несколько раз в администрацию города.

Онлайн-петиции – это хорошо, но малоэффективно. Поэтому, если для вас действительно что-то важно, не пожалейте времени на сбор реальных подписей.

4 – Требуйте переводчика в суде

Закон позволяет иметь бесплатного переводчика в ходе судебного процесса, когда судья отказывается вести дело по-белорусски. Заставить судью говорить на белорусском языке мы не можем. Однако можем заявить, что плохо понимаем судебную терминологию по-русски и, чтобы лучше понимать процесс, вам нужен переводчик.

5 – Заполняйте русскоязычные заявления, бланки и формуляры по-белорусски

В ситуации отсутствия бланков или формуляров по-белорусски следует обозначить свою твердую позицию и требовать, чтобы они появились. К сожалению это не получается легко, но если есть напористость, если есть люди, которые эту проблему поднимают, эти бланки появляются. Наш знакомый из Гомеля добился того, чтобы у пограничников были бланки декларации на белорусском языке.

Не стесняйтесь заполнять русскоязычные документы по-белорусски. Если будут претензии к вам, это уже нарушение законодательства о языках, статья 9.22. Кроме того, человек, который выдает вам этот бланк, иногда не задумывается, что есть спрос на белорусскую версию. Всеми силами показывайте, что спрос есть. Кстати, сейчас мы готовим книгу, где хотим собрать все самые нужные документы и бланки в белорусском переводе. Если есть предложения, какие бланки необходимо перевести в первую очередь, пишите обязательно нам в соцсети.