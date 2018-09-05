Атомная подлодка США с ракетами «Томагавк» вошла в Средиземное море

Атомная подлодка США с ракетами «Томагавк» вошла в Средиземное море1
- 5.09.2018, 11:27
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Дальность действия ракет – 1,6 тысяч километров.
Ударная атомная подводная лодка ВМС США Newport News после четырехдневного пребывания в порту Гибралтара взяла курс на Восточное Средиземноморье.
Об этом свидетельствуют данные морских мониторинговых ресурсов Гибралтара, сообщает Интерфакс.
USS Newport News (SSN-750) Los Angeles class Fast Attack Submarine departed Gibraltar on SEP 3 @ 1200z heading eastbound into the Mediterranean pic.twitter.com/1TjV0xHjvc— Navy Vessels (@NavyVessels) 4 сентября 2018 г.
Американская подлодка, оснащенная крылатыми ракетами Томагавк с дальностью действия 1,6 тысяч километров, обогнула мыс Европа на южной оконечности Гибралтара и пошла в восточном направлении.
По имеющимся данным, в акватории Средиземного моря уже находятся две американские атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами Томагавк.
Кроме того, в восточной части Средиземного моря размещены два ракетных эсминца ВМС США - USS Carney и USS Ross, также оснащенные Томагавками.
Туда же идет американский ракетный эсминец с управляемым ракетным оружием USS Winston S. Churchill, который 1 сентября вошел в акваторию Средиземного моря.