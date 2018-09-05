Bloomberg: На втором референдуме британцы проголосовали бы за Евросоюз 5.09.2018, 11:46

Граждане Британии как никогда скептически настроены в отношении Brexit.

Если бы в Британии состоялся второй референдум по Brexit, то абсолютное большинство избирателей проголосовали бы против выхода страны из Европейского Союза.

Согласно данным последнего опроса, британцы как никогда скептически настроены в отношении Brexit, сообщает Bloomberg.

Причиной изменения позиции среди некогда сторонников Brexit является растущий страх того, что выход из ЕС повредит экономике, говорится в докладе ведущего научного института NatCen.

"59% заявили, что проголосовали бы за то, чтобы остаться в ЕС, если бы был созван еще один референдум, тогда как только 41% указали, что поддержали бы выход", - говорится в докладе. "Это, безусловно, самый высокий уровень поддержки позиции "остаться", который был зафиксирован нами".

На референдуме 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали выход из ЕС, тогда как 48,1% проголосовали против Brexit.