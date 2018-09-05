Видеофакт: В Австралии коала трижды за день заходила в одну и ту же аптеку 5.09.2018, 12:03

Фото: Angelo_Giordano

Приключения животного сняли на видео в городе Портленд.

В австралийском городе Портленд коала зашла в аптеку, погуляла между стеллажей, но сотрудники выгоняли ее за дверь, сообщает Daily Mail.

На этом коала не остановилась: убежала на парковку, но смотрела на аптеку так, как будто задумала проникнуть в нее еще раз. И это ей удалось.

Но после очередной попытки работница выгнала животное на улицу с оживленным движением. К счастью, посетители аптеки накрыли коалу коробкой, и там она дождалась приезда спасателя, который перевез ее в лес.