Можно ли менять правительство как перчатки? 3 Михаил Пастухов

5.09.2018, 12:20

Михаил Пастухов

Выборы должны стать честными и свободными.

Главной новостью второй половины августа стала смена «верхушки» правительства во главе с премьером А. Кобяковым. Аналитики много рассуждали о причинах внезапной ротации руководящих кадров, о профессиональных качествах новых лиц в правительстве. Я сосредоточу внимание на правовой стороне вопроса.

Что такое правительство и как оно формируется

Правительство — это центральный орган государственного управления, представляющий исполнительную власть. Оно создается для повседневного руководства всеми сферами жизни общества, начиная от экономики и заканчивая туризмом и спортом.

Задача правительства — сделать жизнь граждан достойной и комфортной. Во всяком случае, не хуже, чем в других странах. Если правительство с этой задачей не справляется, то его гонят в шею и заменяют на другое, которое обещает лучшую жизнь.

В разных странах правительство называется по-разному. Чаще всего, это — совет министров, но встречается и кабинет министров (в Японии), государственный совет (в Швеции, Норвегии). Нередко оно обходится без названия (в Великобритании, Германии, Чехии, России). Общим для всех правительств является его коллективный характер, профессионализм его членов и мандат доверия от главы государства и парламента.

В большинстве стран Европы утвердилась парламентарная форма правления, при которой определяющая роль в формировании правительства принадлежит парламенту и присутствующим в нем партиям. Кандидатура премьера (первого министра) обычно вносится главой государства (монархом, президентом). Однако этот вопрос заранее предрешен и согласован с парламентом. Иная кандидатура просто не будет утверждена, как и весь состав правительства.

Следует отметить, что белорусская модель правительства во многом похожа на французскую (говорят, что разработчики новой редакции Конституции во многом ее заимствовали. — Авт.). По конституции Франции 1958 г. президент назначает премьер-министра, а по его представлению — членов правительства. Он вправе освобождать их от должности, но назначать новых министров может лишь по предложению премьер-министра. На практике все вопросы, связанные с формированием правительства, во Франции предварительно решаются в палатах парламента.

Но гораздо больше сходства имеет белорусская модель с российской. Там президент — глава государства, а правительство — «при нем». Председатель правительства назначается с согласия Государственной думы, все остальные члены правительства — «по предложению Председателя Правительства Российской Федерации» (ст.83 Конституции Российской Федерации).

Как формируется правительство в Беларуси

Данная процедура определяется в ст.84 Конституции, а более детально — в Законе «О Совете Министров Республики Беларусь» от 23 июля 2008 г. Так, согласно п.6 ст.84 Конституции, президент назначает премьер-министра «с согласия «палаты представителей». В этой же статье закрепляется право президента назначать на должность и освобождать от должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства, принимать решение об отставке правительства или его членов.

О том, что согласие «палаты представителей» должно быть предварительным, четко говорится в ст.106 Конституции, посвященной статусу правительства — совета министров Республики Беларусь. В части 5 этой статьи записано: «Решение по этому вопросу принимается «палатой представителей» не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре премьер-министра. В случае двукратного отказа в даче согласия на назначение премьер-министра «палатой представителей» президент Республики Беларусь вправе назначить исполняющего обязанности премьер-министра, распустить палату представителей и назначить новые выборы».

Значит, недопустимо назначать на должность главы правительства, не согласовав предварительно этот вопрос с «депутатами палаты представителей». «Депутаты» имеют право в течение двух недель обсуждать предложенную кандидатуру Лукашенко и даже отклонить ее. Вот если и вторую кандидатуру отклонят (прежнюю или иную), то он может рассердиться: назначить своего протеже исполняющим обязанности премьер-министра, а зловредных «депутатов» «распустить».

Согласно тексту статей 84 и 106 Конституции, нельзя назначить премьера «...с последующим согласованием его кандидатуры с «палатой представителей», как об этом говорится в указе № 327 от 18 августа 2018 г.

Что сейчас делать, когда Сергея Румаса уже поздравил председатель правительства России Дмитрий Медведев, когда новый состав правительства был представлен сотрудникам аппарата cовета министров?

На мой взгляд, следует признать нарушение порядка формирования правительства, созвать внеочередную сессию «палаты представителей» и просить «депутатов» согласиться с назначением С.Румаса. До этого момента говорить о начале каденции 9-го по счету премьер-министра, как и о легитимности нового состава правительства, преждевременно.

Как возвысить роль правительства?

Очевидно, что в Беларуси нужно установить более надежный способ формирования правительства. Он уже давно действует в странах Европы и показал свою эффективность. Что это за чудо-способ и как его претворить в жизнь?

Во-первых, правительство должно формироваться парламентом. Депутатские фракции предлагают список кандидатур, отдельно — кандидатов на должность премьера и его заместителей. Президенту предоставляется почетное право назвать перед парламентом желательного главу правительства. После утверждения премьер «открывает» согласованный с депутатами список остальных членов правительства.

Во-вторых, правительство должно иметь гарантии самостоятельности и независимости. Это — основной работающий орган в государстве, который можно назвать паровозом, который тянет за собой всю систему органов управления в центре и на местах. Никто не должен вмешиваться в дела правительства, а тем более понукать им.

В-третьих, правительство должно работать по утвержденной парламентом программе и под его контролем. Выполнение этой стратегической программы должно быть главной задачей правительства на период его мандата.

Понятное дело, что вместе с правительством должен измениться и парламент. В нем должны быть настоящие избранники народа и представители политических партий. Для этого выборы должны быть честными и свободными. Их организацией должны заниматься новые составы избирательных комиссий.

При таких условиях сформированное правительство будет состоять из признанных специалистов, которые будут смело осуществлять намеченные планы. На такое правительство будет трудно повлиять со стороны. Его нельзя будет менять как перчатки и вешать на него, как говорят, всех собак. Это будет наша надежда и опора.

Так давайте создадим такое правительство! Программа необходимых мер определена. Все остальное — дело техники. Если новому правительству не будут мешать, то гарантирую, что уже через год у нас средняя зарплата превысит 1000 долларов, а минимальная зарплата и средняя пенсия — 500 долларов. И это — не фейк. Мы сможем это сделать, как это сделали наши соседи.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»