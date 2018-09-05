На админгранице с Крымом украинские военные были отравлены химическими выбросами 2 5.09.2018, 12:32

Завод "Крымский титан"

Это связано с экологической катастрофой в оккупированном РФ Армянске.

На административной границе с оккупированным Крымом зафиксированы первые случаи отравления украинских пограничников из-за выбросов завода Титан.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Были жалобы на самочувствие, это головокружение, тошнота, головная боль, но после соответствующих медицинских консультаций и приема лекарств эти симптомы удавалось снять. Таких людей заменяют на службе, дают им возможность отдохнуть и тщательно обследуют", - отметил он.

При этом, по словам Слободяна, для граждан Украины, которые проживают на административной границе с Крымом, выбросы завода по-прежнему не представляют угрозы.

"Принципиально ситуация не изменилась. Ветер продолжает дуть в глубину оккупированного полуострова, поэтому для граждан Украины, проживающих на админгранице в Херсонской области, пока нет серьезных угроз, хотя они также испытывают ухудшение самочувствия и видят влияние на окружающую среду", - сказал он.

Слободян также добавил, что все пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Предварительной причиной появления маслянистого налета на металлических предметах в Армянске назвали испарения содержимого кислотного накопителя, используемого Крымским титаном, которые были спровоцированы сильной жарой и засухой.

Кроме того, в Херсонской области на административной границе с Крымом украинские пограничники зафиксировали превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.