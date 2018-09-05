Власти Полоцка потратили $640 тысяч на ремонт площади и разозлили жителей города 5.09.2018, 12:44

Фото: Gorod214

В соцсетях публикуются фото дворов и разбитых дорог.

На реконструкцию центральной площади Полоцка, названной в честь Франциска Скорины, власти потратили $640 тысяч. Деньги были взяты из местного и областного бюджетов. На площади положили плиточку двух цветов, поменяли скамейки и урны, разбили новые клумбы, установили новое освещение и отремонтировали фонтан. Также были заменены подземные инженерные коммуникации, сообщает "Еврорадио".

Открытие обновлённой площади Франциска Скорины произошло в первые выходные сентября во время дня города. Правда, далеко не всем жителям Полоцка расходы показались соразмерными проведённым работам.

Полочане пишут, что чем выбрасывать деньги "на воду", лучше было бы привести в порядок дворы, отремонтировать дороги, обновить мост через Двину, одна сторона которого закрыта для пешеходов, отреставрировать Дом офицеров, который находится в аварийном состоянии.

В соцсетях публикуются фото дворов и разбитых дорог: