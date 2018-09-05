CМИ: Взрывчатку для Захарченко спрятали в плюшевом Чебурашке 5.09.2018, 12:47

ФОТО: АЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО / ТАСС

У ликвидировавших террориста было достаточно времени, чтобы заложить взрывное устройство.

В оккупированных районах Донецкой области продолжают искать убийц главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, есть новые версии.

Об этом сообщает censor.net со ссылкой на российский ресурс "Московский комсомолец", корреспонденты которого активно поддерживают террористов на Донбассе.

Как сообщает корреспондент издания, бомбу, при помощи которой ликвидировали Захарченко, спрятали за фигурой одетого в камуфляж плюшевого Чебурашки, украшавшего вывеску кафе "Сепар".

"По последним данным, безоболочное взрывное устройство было установлено не внутри здания (в люстре), а снаружи – над вывеской... Хотя все необходимые обычные меры предосторожности перед приездом в кафе были приняты, но собака не обнаружила взрывчатку, укрепленную над входом", – пишет российское СМИ.

Издание отмечает, что у киллеров было достаточно времени, чтобы инсталлировать сложную безоболочную взрывчатку в персонажа советского мультфильма.

Кроме того, организаторы убийства Захарченко прекрасно знали маршрут его движения и привели взрывное устройство в действие в нужный момент.

Издание отмечает, что на транспортных развязках и выездах из Донецка продолжаются массовые внезапные проверки. На пограничных переходах с Россией досматривают всех мужчин.

Проверки проходят и в самом городе. В Донецке ужесточен комендантский час и объявлено чрезвычайное положение.

Искать тех, кто ликвидировал Захарченко, террористам помогают следователи ФСБ РФ – эту информацию официально подтвердили в государстве-агрессоре.

Напомним, в пятницу, 31 августа, в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).