Налоговая просит «стучать» на тех, кто продает щенков и котят 24 5.09.2018, 12:59

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ИМНС активизировалась после запуска единой электронной базы данных о доходах граждан.

Минчан, которые знают о тех, кто нелегально продает котят и щенков — без уплаты налога, просят сообщить в налоговую. Для этого инспекция МНС по Минску с 10 по 14 сентября проведет акцию «Уплата налогов — долг каждого гражданина!», сообщает tut.by.

— Граждане, располагающие информацией о физических лицах, реализующих котят и щенков без уплаты налогов, могут сообщить об этом ежедневно, — отмечают в ИМНС по Минску.

Напомним, ранее налоговики просили минчан сообщать о тех, кто работает нелегально. В МНС заявляли, что активизируют работу в отношении граждан, живущих «не по средствам». Тем временем в Беларуси создали информационную базу данных о доходах граждан. Сейчас база данных введена в опытную эксплуатацию и производится ее тестирование.

Налоговики ранее также просили минчан, которые знают о тех, кто нелегально сдает квартиры — без уплаты налога, сообщать об этом.