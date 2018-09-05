Один из лучших белорусских велогонщиков попался на допинге 4 5.09.2018, 13:07

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Константин Сивцов сдал положительную допинг-пробу.

Многократный чемпион Беларуси и один из сильнейших велогонщиков страны Константин Сивцов сдал положительную допинг-пробу. Об этом сообщает его клуб «Бахрейн-Мерида», пишет tut.by.

«Это огромное разочарование. Такое поведение неприемлимо. Это нарушает все устои нашей команды», — заявил генменеджер клуба Брент Коупленд.

«Бахрейн-Мерида» объявила, что клуб отстранил гонщика от соревнований, а его контракт не будет продлен.

Отметим, что проба была взята 31 июля во внесоревновательный период.

36-летний Константин Сивцов — один из лучших белорусских велогонщиков в истории. Он дважды попадал в топ-10 общего зачета «Джиро д`Италия», выигрывал «Тур Джорджии» и «Тур Хорватии». Два последних сезона Сивцова были испорчены серьезными травмами.