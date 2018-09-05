В Британии назвали имена подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян 9 5.09.2018, 13:30

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Фото: Getty Images

Опубликованы также их фото.

Прокуратура Британии назвала имена подозреваемых в отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это россияне Александр Петров и Руслан Боширов, сообщает Reuters (перевод – tvrain.ru).

Подозреваемые в применении отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери вернулись в Россию 4 марта 2018 года, говорится в совместном заявлении королевской прокуратуры и полиции Великобритании.

В прокуратуре заявили, у следствия есть достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение двум россиянам, подозреваемым в отравлении.