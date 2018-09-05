Вышла интерактивная карта белорусских диалектов 3 5.09.2018, 13:37

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На карте можно выбрать конкретное место и послушать речь жителя этого региона.

Три беларуса – Инна Хомич, Максим Хлебец и Алексей Жук – выпустили «карту белорусских диалектов», пока что только Брестской области, пишет kyky.org.

На ней можно выбрать конкретное место и послушать речь жителя этого региона. В некоторых случаях разобрать слова тяжело – белорусский язык частично переходит в украинский или польский.

«Не трэба доўга скардзіцца на малую пашыранасць беларускай мовы – трэба проста гаварыць на ёй. Не трэба казаць, што праз 10 год усе дыялекты вымруць – трэба іх папулярызаваць», – пишут авторы проекта. Они сами из Брестской области, поэтому с нее и начали карту. Авторы призывают белорусов записать на диктофон речь своих дедушек и бабушек или родителей в деревнях и небольших городах, а потом прислать на почту организаторов. Подробнее по вкладке «Даслаць аўдыё» на сайте.

«Нашыя дыялекты – тое, чым можна і трэба ганарыцца, што трэба берагчы. Зробім гэта відавочным кожнаму. Найперш самім сабе», – уверены авторы.