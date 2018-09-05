10 лучших фильмов о приключениях, снятых в этом году 5.09.2018, 13:46

1,069

Кинокритики поделились новым рейтинговым списком.

В него вошли лучшие экшн-фильмами 2018 года, пишет segodnya.ua.

Почетное место в списке лучших экшн-картин 2018 заняли представители классика жанра – новая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом и продолжение "Кикбоксера". Также в этот список вошла и новая "Суперсемейка".

Полный список лучших экшн-фильмов выглядит так:

"Рэмпейдж"

"Дэдпул 2"

"Суперсемейка 2"

"Человек-муравей и Оса"

"Кикбоксер возвращается"

"Мир Юрского периода 2"

"Мстители: Война бесконечности"

"Первому игроку приготовиться"

"Черная Пантера"

"Апгрейд"

"Миссия невыполнима: Последствия"

Напомним, авторитетный портал о кинематографе IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы первой половины 2018 года. Рейтинги были составлены на основе оценок и отзывов пользователей IMDb.