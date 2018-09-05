10 лучших фильмов о приключениях, снятых в этом году
- 5.09.2018, 13:46
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Кинокритики поделились новым рейтинговым списком.
В него вошли лучшие экшн-фильмами 2018 года, пишет segodnya.ua.
Почетное место в списке лучших экшн-картин 2018 заняли представители классика жанра – новая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом и продолжение "Кикбоксера". Также в этот список вошла и новая "Суперсемейка".
Полный список лучших экшн-фильмов выглядит так:
"Рэмпейдж"
"Дэдпул 2"
"Суперсемейка 2"
"Человек-муравей и Оса"
"Кикбоксер возвращается"
"Мир Юрского периода 2"
"Мстители: Война бесконечности"
"Первому игроку приготовиться"
"Черная Пантера"
"Апгрейд"
"Миссия невыполнима: Последствия"
Напомним, авторитетный портал о кинематографе IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы первой половины 2018 года. Рейтинги были составлены на основе оценок и отзывов пользователей IMDb.