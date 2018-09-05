Бодался чиновник с Гуглом Илья Мильштейн, «Сноб»

5.09.2018, 13:54

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Илья Мильштейн

Фото: «Сноб»

Российские новости увлекательны, надо только уметь их читать.

Банкир Костин обозвал экс-главу МИД Великобритании и «прочих» на Западе «уродами», но это скучно. Как наши раскованные ньюсмейкеры только не припечатывали европейских и американских политиков — что тут поделаешь, традиция.

Телешоумен Соловьев придумал передачу — про Путина, которая будет выходить раз в неделю, но удивляться нечему. Гаранта на голубом экране любят практически ежечасно, и как бы новый проект не потонул песчинкой в океане этой разнузданной любви.

Труженики Центризбиркома, Роскомнадзора и столичной прокуратуры пишут письма в Google, угрожая карами за «пропаганду антиобщественного поведения в период проведения выборов в России», — и что? Борьба с Интернетом является одним из основных направлений в работе многих наших ведомств. Борьба опять обостряется.

Все эти новости вторичны по определению. Однако других почти нет, и оттого приходится копаться в этих, отслеживая данные сюжеты и отыскивая в них что-нибудь неожиданно свежее, а то и крупицы смысла. Знаете, как выглядят эти крупицы? Очищенные от дерьма, они порой сверкают словно жемчуг.

Взять, к примеру, банкира. Он ведь не только предсказуемо изругал Джонсона, желая сделать приятное стоявшему рядом с ним Лаврову. Он потом еще извинился через свою пресс-службу — а это полноценная сенсация. И нам остается лишь гадать, что способствовало духовному преображению финансиста. Может, в Англию съездить захотел, вспомнив при этом, что уже включен в американский санкционный список. Или в Кремле кто-нибудь поморщился: мол, и так у нас с Западом отношения хуже некуда, а вы еще хулиганите, г-н Костин. Хотя вряд ли, вступился же за Андрея Леонидовича президентский пресс-секретарь. В общем, чужая душа потемки, но событие, согласитесь, нерядовое: глава российского ВТБ повинился перед отставным британским министром.

Нечто небывалое, углубившись в предмет, можно обнаружить и в телепередаче «Москва. Кремль. Путин». С одной стороны, в ней все-таки пробито очередное дно, поскольку до сих пор культ личности Владимира Владимировича насаждался более осторожными методами. Ясно было, что Путин велик, и целые фильмы ему посвящались, тот же Соловьев их клепал, но отдельной еженедельной программы национальный лидер не удостаивался. Это уже, чтобы не погружаться в депрессивную нашу историю, немножко попахивает Северной Кореей. А по содержанию передача, в которой на разные голоса воспевают самого человечного из людей, приближается к родной лениниане. С другой стороны, едва ли ошибемся, если предположим, что молебен во славу Путина заказан не от хорошей жизни. Рейтинг его в связи с пенсионной реформой пошатывается. Народ, если верить опросам «Левада-Центра», охвачен протестными настроениями. Президенту тяжело, как всякому работающему пенсионеру, мечтающему отдохнуть, и вот Соловьев спешит прийти на помощь. Это даже трогательно.

Наконец, в посланиях, которые наши чиновники отправляют по адресу «Америка, Гугл, Ларри Пейджу, лично в руки», между строк тоже вычитываются мысли по-своему оригинальные. Странные тексты, в которых призывы Навального выступить против пенсионного секвестра приравниваются к давлению на избирателей, — это на поверхности. А на деле сочинители обличительных маляв успешно решают сразу несколько чрезвычайно важных задач.

Во-первых, просто воюют с Америкой, что на современном этапе холодной войны важно не столько для того, чтобы водрузить трехцветный флаг над Капитолием, сколько для сплочения волатильного российского электората вокруг руководства. Во-вторых, дискутируют с этой Америкой, обвиняющей Путина и его хакеров во вмешательстве в тамошние выборы: вы, дескать, нас подозреваете невесть в чем, а сами пытаетесь помешать переизбранию столичного мэра. Посредством размещения в сети, на YouTube, в Instagram и где ни попадя всяких противоправных призывов. В-третьих и в-главных, таким образом начальство рекламирует скорые выборы Собянина, на которые вообще-то мало кто собирается приходить ввиду их полнейшей бессмысленности, — но теперь москвичи должны призадуматься.

Становится очевидным, что мы противостоим Госдепу и на столичных избирательных участках. И победить его, выбирая между Сергей Семенычем и его опасными конкурентами, до того необходимо, что перепиской с Пейджем дело не ограничивается. В «день тишины», прямо нарушая закон, поддержать мэра и вместе с ним открыть концертный зал в парке «Зарядье», явятся и Путин, и Медведев. Чтобы, значит, с утра до вечера эта картинка мелькала на телеэкранах, склоняя упирающихся москвичей к исполнению гражданского долга.

Такие вот новости. Вроде опостылевшие до рвоты, но ежели вникнуть, то события эти оборачиваются неожиданной стороной. Привычное хамство порождает сенсацию. Привычное холуйство оказывается продиктованным нежной заботой о любимом вожде. Привычные разборки с Америкой обращаются в агитацию за важнейшую из демократических процедур — за честные выборы. Только успевай вникать. Зато осознав происходящее во всей его полноте, как-то примиряешься с действительностью, не правда ли?

Примиряешься, ибо постигаешь разумность сущего и того, что творится в родной стране и в головах ее наиболее ярких представителей — будь то банкир, телеведущий, госслужащий. А потом и радуешься за них, и уже с нетерпением ожидаешь, чего они завтра скажут, придумают, напишут. Веришь, что не подведут.

Илья Мильштейн, «Сноб»