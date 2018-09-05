«Нас здесь никто за людей не считает» 4 5.09.2018, 14:01

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На сотках лебеда, а чиновникам трын-трава.

Жители агрогородка Деречин Зельвенского района доверили местному сельхозпредприятию посадку и обработку картофеля. За эти услуги люди заплатили деньги, пишет «Газета Cлонімская».

И вот что из этого получилось. Скоро уборка урожая, а сельчане диву даются: на участках вместо картофеля выросла лебеда в человеческий рост. Люди за сорняками даже не могут найти свои сотки. Возмущению людей нет предела: какой урожай они собирать будут?

— Сажали картофель, а какую культуру вырастил для нас совхоз, мы не знаем. Посмотрите, на поле растет не картофель, а лебеда в рост человека. Мы же платили за посадку картофеля, обработку, химпрополку, а результата нет. Заведующий участком на день, может, по пять раз ездит мимо этого поля, и что, он не видел, что там творится, или он не хочет ничего видеть?

Мы с супругом пололи свои сотки два раза, но это мало что помогло. Картошки у нас в этом году не будет, — сетовала сельчанка при встрече с корреспондентом.

— Сколько вы платили за обработку?

— Кто работает в совхозе, тот за сотку платил 3 рубля, а все остальные — по 6 рублей. Одни брали десять соток, другие — двадцать.

Такая же ситуация наблюдается и в деревне Алексичи, где задисковали 60 гектаров гороха.

— Почему задисковали, а не убрали?

— Не знаем, может быть, химикатов мало внесли, поэтому пришлось урожай в землю закапывать. Здесь все такие поля запущенные. Действительно, на поле вместо картофеля вырос дремучий лес из лебеды, в котором картофельную ботву сложно разглядеть.

Так почему же руководство сельхозпредприятия допустило, чтобы все поля поросли сорняками, выясняла корреспондент «ГС» у директора сельхозпредприятия «Голынка» Владимира Юча.

— Люди платили за посадку, за химобработку деньги у них никто не брал, это делалось за счет хозяйства. Кто сам обрабатывал свои сотки, у того картофель будет. Я проезжаю по участкам и вижу, у кого чисто, а у кого — нет. Здесь не наша вина, все выкопается, — пояснил руководитель.

— Все выкопается, но какой урожай будет?

— Мы никому здесь не нужны, руководство над нами как может издевается. Наверное, хотят, чтобы люди вообще не сажали картофель. И вообще, Деречин довели до такого состояния, что он стал другим континентом. Мы отрезаны от мира. Нас здесь никто за людей не считает. Пока у власти будут нынешние чиновники, в Деречине никакого порядка не будет, — заметила с сожалением одна из местных жительниц.