Журналист-фрилансер: Судья постоянно делает «звонок другу», консультируется 2 5.09.2018, 14:17

1,264

Дмитрий Лупач

Фото: «Радыё Свабода»

Дмитрий Лупач – о том, как фабрикуются дела против независимых журналистов.

Суд Браславского района приговорил журналиста-фрилансера из Глубокого Дмитрия Лупача штрафом в размере 36 базовых величин (882 руб.), пишет "Радыё Рацыя". Судья Александр Везицкий привлек журналиста к административной ответственности за сотрудничество с независимым телеканалом "Белсат" по ст. 22.9 КоАП Республики Беларусь (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ).

На этот раз в суд Дмитрия пригласили телефонным звонком и сказали, что этого достаточно. Как говорит независимый журналист Дмитрий Лупач, бывший глава Браслава Владимир Драневский, который упоминается в сюжете, был коррупционером и брал большие взятки. Но почему-то наказывают не его, а журналистов, которые об этом рассказывают.

"Почему 36? Я думаю, что, наверное, все же потому, что базовая 24 с половиной, легче считать без копеек. На сегодняшний день это 882 рубля. Конечно, штрафы астрономические для обычного человека. За телесные и другие повреждения дают меньшие суммы. Такая политика. Здесь как не выстраивать оборону, на что-то рассчитывать очень трудно. И я думаю, то, что два раза был перерыв, вполне возможно, что судья делает звонок другу, консультируется что и как. Ведь такие дела не делаются просто так", - комментирует ситуацию журналист.

Напомним, в этом году Дмитрий Лупач привлекается к ответственности по печально известным статье 22.9 КоАП уже в восьмой раз. Теперь его судили за сюжет под названием "Учителей сажают за цветы, а коррупционеры Лукашенко остаются безнаказанными". Как оказалось, его обнаружили Браславские милиционеры на сайте belsat.eu во время мониторинга интернета.