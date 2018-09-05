МАРТ: Если растет цена на птицу, то свинина двигается за ней 3 5.09.2018, 14:37

Мясо курицы дорожает в Беларуси уже третий месяц.

Сейчас специалисты МАРТ заканчивают проводить антимонопольное расследование. Об этом сегодня сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, пишет tut.by.

— По птице мы уже заканчиваем расследование, специалисты-эксперты готовят материал, — отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. — Сразу скажу, что это очень непростое дело, поскольку нужно задать очень много вопросов как самим предприятиям, так и их контрагентам, изучить ситуацию на внешних рынках. Это дело передается на рассмотрение комиссии по установлению нарушений антимонопольного законодательства.

Вслед за птицей стали расти цены и на другие виды мяса. Чиновники говорят, что мясная продукция в целом в 2018 году подорожала именно из-за роста цен на мясо птицы.

— Нужно понимать, что эта продукция (свинина и курятина. — Прим. ред.) взаимосвязана. Если растет цена на птицу, то свинина за ней двигается, — пояснил Иван Вежновец, замминистра антимонопольного регулирования и торговли. — После антимонопольного расследования по птице какие-то сдвиги будут и по свинине. Какие-то результаты на текущий момент я бы не хотел озвучивать. После решения комиссии мы это все общественности предоставим.

Также представители ведомства отметили, что в этом году цены на молоко растут не так, как в прошлом.

— По молоку, да и вообще по любой продукции, мы смотрим индивидуально, в связи с чем возникает рост, — рассказывает Иван Вежновец. — Основных производителей молока мы в 2017 году включили в доминанты. В итоге в 2018 году такого роста цен на молоко уже нет.

Министр антимонопольного регулирования отметил, что в 2017 году рост цен на молоко и молочные продукты составил 10,2%. Это при инфляции в 4,6%. В 2018 году за первое полугодие темп роста составил 3%.

В Беларуси третий месяц подряд дорожает мясо курицы. Об этом сообщают в Федерации профсоюзов, специалисты которой проводят мониторинг цен на социально значимые товары и услуги. Ранее в МАРТ посчитали, что для такого увеличения нет никаких оснований, и решили провести антимонопольное расследование.