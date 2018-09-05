закрыть
5 сентября 2018, среда, 15:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Меркель: Германии нужно намного больше работников из-за границы

4
  • 5.09.2018, 14:43
  • 1,440

Осенью правительство страны рассмотрит законопроект о поддержке трудовой миграции.

Нехватка кадров является "величайшим" вызовом для развития экономики Германии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая во Франкфурте-на-Майне во вторник, 4 сентября, передает dw.com.

По ее словам, во многих регионах Германии "уже есть то, что называют полной занятостью", но одновременно повсюду в стране не хватает специалистов. "Это может стать самым серьезным сдерживающим фактором", - предупредила канцлер, пояснив, что вопрос, откуда Германия может получить недостающие кадры, является "доминирующим".

Правительство ФРГ намерено этой осенью рассмотреть законопроект о поддержке трудовой миграции. Меркель заявила, что осенью в Германии количество работающих впервые достигнет отметки в 45 млн человек. Немецкая экономика демонстрирует рост уже девятый год подряд.


популярное за неделю

Мнение

Когда все это кончится
Когда все это кончится Илья Мильштейн
Работа сайта «Хартии-97» под угрозой
Работа сайта «Хартии-97» под угрозой Наталья Радина
Чокнутые империалисты у власти
Чокнутые империалисты у власти Игорь Эйдман
Человек-глыба
Человек-глыба Андрей Санников