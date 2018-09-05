Меркель: Германии нужно намного больше работников из-за границы 4 5.09.2018, 14:43

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Осенью правительство страны рассмотрит законопроект о поддержке трудовой миграции.

Нехватка кадров является "величайшим" вызовом для развития экономики Германии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая во Франкфурте-на-Майне во вторник, 4 сентября, передает dw.com.

По ее словам, во многих регионах Германии "уже есть то, что называют полной занятостью", но одновременно повсюду в стране не хватает специалистов. "Это может стать самым серьезным сдерживающим фактором", - предупредила канцлер, пояснив, что вопрос, откуда Германия может получить недостающие кадры, является "доминирующим".

Правительство ФРГ намерено этой осенью рассмотреть законопроект о поддержке трудовой миграции. Меркель заявила, что осенью в Германии количество работающих впервые достигнет отметки в 45 млн человек. Немецкая экономика демонстрирует рост уже девятый год подряд.