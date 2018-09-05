Центробанк России попал в инфляционный капкан 1 5.09.2018, 15:02

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Фото: Reuters

Инфляция в РФ опережает все прогнозы.

Инфляция в России разгоняется, опережая прогнозы, и центробанку, возможно, придется поставить вопрос о повышении процентной ставки, пишет finanz.ru.

Об этом во вторник на пресс-конференции в Сочи заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По данным Росстата, за август темпы роста цен подскочили на четверть - с 2,5% до 3,1% год к году, а инфляционные ожидания россиян достигли 10-месячного максимума - 9,9%.

Это происходит "прежде всего из-за внешних факторов и курсовой динамики", сказала Набиуллина. С весны рубль потерял 20% по отношению к доллару и 16% к евро. Две волны девальвации взвинтили цены на зарубежное сырье и оборудование для промышленности, а по мере исчерпания запасов на складах - начнет дорожать потребительский импорт.

Слабость рубля - результат оттока капитала, сказал Набиуллина: "Это связано в том числе с ожиданиями нормализации политики в ряде развитых стран" и "переоценкой рисков" инвесторами.

ЦБ, по ее словам, будет учитывать ситуацию на российском рынке, с которого за 4 месяца нерезиденты вывели 6,7 млрд долларов, распродавая долговые обязательства правительства РФ.

В этих условиях дальнейшее смягчение денежной политики, которое еще весной ЦБ называл базовым сценарием, исключено, подчеркнула Набиуллина: "Факторы, которые бы говорили за снижение ставки, отсутствуют".

Инфляция только начинает разгоняться, к концу года темпы роста цен выйдут за 4-процентную цель ЦБ, прогнозируют главный экономист Nordea Татьяна Евдокимова и директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Центробанку нужно защищать рубль, но, к сожалению, какое бы решение по ставке он ни принял, для валютного рынка оно обернется негативом, говорит Тремасов. Фактически ЦБ в капкане. Если ставку не поднять, последует атака на рубль; если же она будет повышена, инвесторы сделают вывод, что начинается цикл ужесточения политики, объясняет Тремасов. Это ударит по рынку госдолга и приведет к дальнейшему падению цен на облигации федерального займа, что еще больше усилит отток капитала и, соответственно, увеличит давление на рубль.

Во вторник на заявлениях Набиуллиной индекс цен ОФЗ (RGBI) потерял еще 0,34 пункта и обновил минимум с декабря 2016 года. Доходность 9-летних ОФЗ 26207 достигла 8,79% годовых, поставив рекорд за 20 месяцев.

Ограничиться полумерами у ЦБ также не получится: повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта не устроит рынок, который уже закладывает в котировки рост на 0,3-0,4 п.п. Это значит, что большинство инвесторов ожидают движения вверх минимум на 50 базисных пунктов, пишут аналитики Сбербанк CIB.

Проблема еще и в том, что выявленный рост инфляционных ожиданий не отражает все риски, указывает Росбанк: судя по опросу ЦБ, население все ещё плохо осведомлено о грядущем повышении НДС с 1 января - только 4% респондентов указали этот фактор как инфляционную угрозу.

Ожидания инфляции будут увеличиваться - вместе с ценами в магазинах и курсами иностранных валют, предупреждают в банке.

Чуть больше чем за полгода инфляция ускорится вдвое - с 2,4% в мае до 4,5% к декабрю и выше 5% в первой половине следующего года, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.