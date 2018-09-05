Как рост доллара повлияет на кошельки белорусов 5.09.2018, 15:30

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Фото: kp.by

Цены на отдельные товары подрастут.

Доллар по итогам вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в очередной раз обновил годовой максимум. Стоит ли бояться инфляции и роста цен, которые могут последовать за снижением курса белорусского рубля к корзине? Как отразится «подросший» доллар на кошельках белорусов?

Myfin.by обратился за комментарием к Жанне Кулаковой, финансовому консультанту TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

– Рост курсов валют влияет на импортные товары. Если белорусский рубль снижается, то импортные товары в Беларуси дорожают. Это неизбежно.

Если же говорить об изменении общего уровня инфляции, то он складывается из разных показателей. С начала года доллар вырос на 6,6%, евро вырос на 3,3%. Российский рубль снизился на 10% – это значит, что товары, которые привозятся в Беларусь из России, наоборот, подешевели. Кроме того, на нашем рынке есть товары и чисто белорусского производства, цены на них почти не зависят от курсовых колебаний.

Поэтому я думаю, что с учетом всех обстоятельств эффект для цен из-за колебаний курсов валют в Беларуси будет нейтральным.

Возможно, цены на отдельные товары подрастут, но не очень существенно. О возвращении к уровню инфляции, который был несколько лет назад, речи не идет, поэтому переживать не стоит. Для бюджета среднестатистической белорусской семьи изменения в ценах будут незначительными.

Так сложилось, что белорусы привыкли измерять все в долларах, поэтому многим будет казаться, что мы стали беднее, но это уже психология.