Сергей Костицын: Cегодня новый день - выходим побеждать 1 5.09.2018, 15:43

Сергей Костицын

Хоккеист «зубров» уверен в успехе своей команды.

Нападающий минского "Динамо" Сергей Костицын поделился ожиданиями от встречи с "Торпедо".

"Все нормально. Сегодня новый день — выходим побеждать. Посмотрели видео, выделили ошибки, которые допускали. В первом матче отбрасывались от шайб, из-за чего сами себе привезли голы, особенно второй. Сделали выводы — надеюсь, с "Торпедо" лучше сыграем в зоне обороны", — приводит слова форварда официальный сайт "зубров".