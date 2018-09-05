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Сергей Костицын: Cегодня новый день - выходим побеждать

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  • 5.09.2018, 15:43
Сергей Костицын

Хоккеист «зубров» уверен в успехе своей команды.

Нападающий минского "Динамо" Сергей Костицын поделился ожиданиями от встречи с "Торпедо".

"Все нормально. Сегодня новый день — выходим побеждать. Посмотрели видео, выделили ошибки, которые допускали. В первом матче отбрасывались от шайб, из-за чего сами себе привезли голы, особенно второй. Сделали выводы — надеюсь, с "Торпедо" лучше сыграем в зоне обороны", — приводит слова форварда официальный сайт "зубров".


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