Россию официально обвинили в химатаке на территории Британии 3 5.09.2018, 15:44

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ТЕРЕЗА МЭЙ

ФОТО: AP

Скрипали были отравлены ГРУ по решению на самом высшем уровне.

Решение об отравлении Скрипалей в России принимали на самом высоком уровне. Исполнителями атаки в Солсбери стали сотрудники ГРУ. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, сообщает Reuters (перевод – tut.by).

Глава правительства заявила, что было проведено тщательное расследование с участием судмедэкспертов.

На основании этих данных, а также данных разведки, правительство пришло к выводу, что двое подозреваемых являются «офицерами ГРУ», заявила Мэй.

«Решение, скорее всего, принималось на высшем уровне», — добавила премьер-министр.

Она указала, что действия ГРУ являются угрозой всей Европе, поэтому странам необходимо консолидировать усилия, чтобы обезопасить своих граждан.

— Мы были правы в наших подозрениях, и в действиях против Россиии, — подчеркнула Мэй и добавила, что высылка российских дипломатов «ослабила российскую шпионскую сеть в Великобритании» на долгие годы.

Мэй извинилась за то что в интересах следствия не может озвучить всю полученную информацию.

Напомним, что британская полиция назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года.

«Есть достаточно оснований для того, чтобы предъявить обвинения российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову, в том числе в сговоре с целью убийства в Солсбери с помощью отравляющего газа», - говорится в заявлении полиции.

Полиция опубликовала заявление, в котором подробно описываются действия россиян на территории Британии 2-4 марта:

2 марта: Петров и Боширов прилетают в лондонский аэропорт Гэтвик из Москвы и останавливаются в отеле City Stay Hotel.

3 марта: утром россияне отправляются на поезде в Солсбери и возвращаются в Лондон вечером того же дня. Полиция предполагает, что они проводили предварительную разведку и что их действия в тот день никак не угрожали общественной безопасности.

4 марта: подозреваемые снова отправляются по тому же маршруту в Солсбери, где попадают на запись камер наблюдания возле дома Скрипалей. Следователи предполагают, что они отравили входную дверь дома нервно-паралитическим веществом «Новичок». Вечером они возвращаются в Лондон и сразу вылетают в Москву.

Ровно через два месяца, 4 мая, комната отеля, где жили россияне, была исследована специалистами по химзащите, которые обнаружили там образцы "Новичка" в количестве, не представляющем опасности для здоровья человека.

Полиция также сообщила, что образцы «Новичка» были найдены в контрафактном флаконе духов Nina Ricci, с которым контактировала Дон Стерджесс, умершая от отравления в Эймсбери в июне.

«Мы говорили с Nina Ricci и провели соответствующие расследования. Nina Ricci и наши выводы подтвердили, что это не был подлинный флакон Nina Ricci», - говорится в заявлении.