Фотофакт: В Минске сгорел редкий Cadillac

Фотофакт: В Минске сгорел редкий Cadillac1
- 5.09.2018, 16:19
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Когда спасатели прибыли на место, раритетный автомобиль горел открытым пламенем.
В Ленинском районе столицы загорелся 26-летний Cadillac Deville. О происшествии в твиттере сообщило МЧС Минска, пишет tut.by.
— В 12.21 о возгорании автомобиля, стоявшего возле здания 15 на улице Маяковского, сообщили очевидцы. Когда спасатели прибыли на место, Cadillac горел открытым пламенем. В 12.32 пожар был ликвидирован, — рассказала официальный представитель МГУ МЧС Ольга Мельченко.
В результате возгорания огнем повреждены моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
# минск ул Маяковского 15 горел легковой авто Cadillac CTS 1992 г.в. @112MINSK @112by ликвидировали загорание pic.twitter.com/K8jD9R1a8j— МЧС Минска (@112MINSK) 5 сентября 2018 г.