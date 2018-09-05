Фотофакт: В Минске сгорел редкий Cadillac 1 5.09.2018, 16:19

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Когда спасатели прибыли на место, раритетный автомобиль горел открытым пламенем.

В Ленинском районе столицы загорелся 26-летний Cadillac Deville. О происшествии в твиттере сообщило МЧС Минска, пишет tut.by.

— В 12.21 о возгорании автомобиля, стоявшего возле здания 15 на улице Маяковского, сообщили очевидцы. Когда спасатели прибыли на место, Cadillac горел открытым пламенем. В 12.32 пожар был ликвидирован, — рассказала официальный представитель МГУ МЧС Ольга Мельченко.

В результате возгорания огнем повреждены моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.