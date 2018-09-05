В ООН узнали о преследовании активистов за акцию солидарности с РЭП 1 5.09.2018, 16:40

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Правозащитники призвали надавить на белорусские власти.

Правозащитный центр "Весна" проинформировал специальных докладчиков Совета по правам человека ООН о преследовании гражданских активистов, которые провели 24 августа акцию солидарности с осужденными руководителями независимого профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом, пишет ПЦ "Весна".

Соответствующее сообщение было направлено спецдокладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кайе и спецдокладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и свободу ассоциации Клементу Ниалетсосси Вуле. В нем правозащитники детально описали события, которые последовали после оглашения приговора суда в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика – стихийное мирное собрание граждан возле здания Дома правосудия, выражение ими своего мнения и последующее их задержание, удержание до суда в ИВС г. Минска и привлечение к штрафам за нарушение правил организации и проведении массовых мероприятий. Так, в общей сложности 11 задержанных активистов было осуждено различными судьями к штрафам в сумме равной 4 786 долларов США в эквиваленте.

Однако, как отмечают правозащитники, суды, которые оштрафовали участников стихийного мирного собрания, не обосновывали допустимых ограничений свободного выражения мнения и реализации права на мирные собрания, установленных в части 3 статьи 19 и статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и необходимых в демократическом обществе, а именно каким образом акция солидарности с руководителями профсоюза несла угрозу государственной безопасности, общественному порядку, здоровью и нравственности населения.

Международные институты по защите прав человека неоднократно обращали внимание белорусских властей на несоответствие Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» международным стандартам в области мирных собраний. Одним из пунктов такого несоответствия является отсутствие правового регулирования стихийных собраний в белорусском национальном законодательстве.

В своем сообщении правозащитники «Весны» просят спецдокладчиков вступить в коммуникацию с правительством Республики Беларусь и призвать белорусские власти прекратить преследование активистов гражданского общества за свободное выражение мнения.