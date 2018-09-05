Полиция Британии показала маршрут подозреваемых в отравлении в Солсбери 10 5.09.2018, 16:49

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Руслан Боширов (слева) и Александр Петров

Данные камер наблюдения позволили отследить маршрут офицеров ГРУ.

Британская полиция обнародовала серию фотографий с камер видеонаблюдения с двумя подозреваемыми россиянами, которых считают исполнителями отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Данные камер наблюдения позволили отследить маршрут передвижения Александра Петрова и Руслана Боширова 3 и 4 марта.

Петрова и Боширова зафиксировали в аэропорту "Гэтвик" в 16:22 в пятницу, 2 марта.

Позднее подозреваемых можно увидеть на железнодорожной станции Солсбери, они садятся на поезд в Лондон в 16:11 в субботу, 3 марта.

Позже этих двух мужчин зафиксировали на железнодорожном вокзале Солсбери в 11:48 утра в воскресенье, 4 марта. Через десять минут - в 11:58 - их видят на Уилтон-роуд в Солсбери, за несколько минут до нападения.

Затем мужчин видят в 13:05 на Фишертон-стрит в центре Солсбери, они направляются к железнодорожной станции. Через три минуты подозреваемых снова фиксируют на Фишертон-стрит.

В 13:50 Боширов и Петров попадут на камеры наблюдения на железнодорожной станции Солсбери, они возвращаются на поезде в Лондон.

Позже подозреваемые проходят паспортный контроль в лондонском аэропорту "Хитроу" в 19:28 в воскресенье, 4 марта.