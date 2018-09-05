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Валютный детектив

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  • Вадим Иосуб
  • 5.09.2018, 16:54
  • 2,605
Вадим Иосуб

Почему белорусский рубль дешевеет в последние недели и кому это выгодно?

Вчера белорусская валюта перешагнула отметку в 2,1 рубля по отношению к доллару, и это стало для многих достаточно важным и, что уж говорить, немного тревожным событием. Давайте разберемся, что происходит, есть ли поводы для опасений и чего можно ожидать от котировок в ближайшем будущем.

Говоря по правде, разыгрался самый настоящий валютный детектив, у которого пока нет очевидной развязки, но грамотный экономист вполне способен определить главного подозреваемого.

В последние недели мне приходится отвечать на вопросы «Что происходит с нашей валютой?» не только со стороны белорусов. Каждый день россияне интересуются, что происходит с их рублем. Также ежедневно звонят из Украины: «Падает гривна — почему?» Пишут и из Казахстана: «Как долго будет дешеветь наш тенге?» Показательно, что это интересует всех одновременно, и можно сразу отметить, что в происходящем с белорусским рублем нет ничего удивительного (хотя есть одна интрига — но о ней немного позже).

А происходит на мировой валютной арене, по сути, вот что: доллар существенно растет ко всем валютам стран, которые принято называть «развивающимися» или «с формирующейся экономикой».

Можно взглянуть на картину шире, охватив весь мир, и тогда мы увидим, что в последнюю неделю обвалы курса национальной валюты наблюдаются в Турции, Аргентине, Индии, Иране, ЮАР. Причем буквально вчера-позавчера курсы доллара в Иране и Индии установили исторические максимумы.

С учетом сегодняшних торгов с начала года доллар прибавил к белорусскому рублю около 7%, но в Турции и Аргентине были дневные падения курса национальной валюты по отношению к доллару, превышающие этот наш девятимесячный показатель. Кроме того, отметим, что гораздо более ярко выражен тренд на рост доллара к гривне, тенге и российскому рублю.

По сути, мы с вами становимся свидетелями глобального перераспределения инвестиций. Это не уникальное явление, оно происходило ранее и обязательно еще не раз случится в будущем. Сегодня, по мнению глобальных мировых инвесторов, капиталовложения в развивающиеся страны стали более рискованными, одновременно с этим увеличилась выгода от вложений в страны с развитой экономикой (в частности, это связано с тем, что Федеральная резервная система США подняла и планирует дальше поднимать свои ставки).

Деньги инвесторов перетекают из развивающихся стран в страны с развитой экономикой. Этот процесс происходит в результате сработавшего триггера, за которым последовал лавинообразный эффект.

Триггером наверняка послужили американские экономические санкции по отношению к России, Турции, рост пошлин на металлы, поставляемые из той же Турции, угроза дефолта в Аргентине. В Казахстане, Украине и Беларуси таких конкретных поводов нет, можно сказать, что мы просто попали «под раздачу» по касательной, со всеми остальными развивающимися странами «за компанию».

Еще раз: это общемировой процесс, мы не главный в нем участник и, что особенно важно, далеко не главный пострадавший.

Можно ли сказать, что Беларусь хорошо держит удар? Лично я бы высказал мнение, что так можно было бы сказать до августа. В конце лета на валютном рынке страны начали происходить интересные изменения, которым большинство обывателей, вполне вероятно, не придало бы значения.

Я предлагаю посмотреть не на динамику курса белорусского рубля к доллару, а на то, как меняется наша валюта по отношению к российскому рублю.

С начала этого года, семь с половиной месяцев подряд, белорусский рубль в целом укреплялся, стоимость валютной корзины снижалась. Когда в этот период в России неоднократно происходили крупные скачки курса национальной валюты по отношению к доллару, белорусский рубль реагировал стандартно: доллар рос и к белорусскому рублю, но при этом российская валюта дешевела относительно нашей.

Именно эта ситуация изменилась с конца августа. Уже в течение двух недель белорусский рубль дешевеет одновременно по отношению к доллару, евро и российскому рублю. Растет стоимость валютной корзины, и наша валюта ослабевает. При этом важно, что последние дни российский рубль чувствует себя очень плохо, но даже в этой ситуации он растет по отношению к нашему.

Мы подходим к сути интриги. Традиционно считается, что последние годы в нашей стране происходит рыночное курсообразование: колебания стоимости национальной валюты зависят от соотношения спроса и предложения. В соответствии с этим можно предположить, что где-то 25 августа в Беларуси резко вырос спрос на все основные зарубежные валюты. И тут надо сказать, что субъект, который создал этот спрос, не очень понятен, просто не видно повода в такой заинтересованности. Я очень сомневаюсь, что это население или белорусские предприятия.

Но просто так на валютном рынке ничего не происходит. Поэтому можно предположить, что в происходящем замешан наш Национальный банк, который, покупая или продавая валюту, имеет право не публиковать информации о проведенных операциях. Косвенно о том, что они были проведены, мы сможем узнать позже, заметив, например, что в стране выросли золотовалютные резервы.

Что же плохого в том, что государство покупает валюту и пополняет ЗВР? То, что происходит сегодня с белорусским рублем и тем, как он соотносится с валютной корзиной, напоминает резкую смену тренда. Наш Национальный банк с начала 2015 года в выступлениях и документах, декларирующих основные направления денежно-кредитной политики на год, заявляет, что он не вмешивается в курсообразование и не определяет тренды, а лишь готов сглаживать резкие колебания курсов валют в течение дня.

Между тем в последнее время, когда белорусский рубль укреплялся по отношению к российскому, многие представители отечественной промышленности и сельского хозяйства и даже соответствующие министерства вплоть до их начальства жаловались, что такое положение вещей мешает торговать с Россией и делает нашу продукцию менее конкурентоспособной на рынке основного экономического партнера. Просили повлиять на ситуацию, вмешаться.

Буквально в конце августа один из «топов» Нацбанка в очередной раз сказал: мы не будем искусственно девальвировать белорусский рубль. Мало того, он аргументировано и развернуто объяснил почему. Очевидно, что это приведет к ухудшению экономической ситуации, доллар может вырасти еще сильнее. У государства внешний долг преимущественно долларовый, у многих предприятий долларовые кредиты — получается, что в итоге никто от искусственной девальвации не выиграет. Рост доллара всего на 1% приводит к тому, что предприятия и государство суммарно должны будут потратить на обслуживание долгов на 560 млн рублей больше!

К сожалению, судя по косвенным признакам, последние две недели Нацбанк начал понемногу искусственно ослаблять белорусский рубль по отношению к российскому. Судя по всему, это могло стать результатом давления промышленно-аграрного лобби в правительстве. Повторюсь еще раз: за руку никто никого не ловил, и все это не более чем мои предположения. Я был бы рад ошибиться.

Теперь о выводах. Практически наверняка в ближайшее время к нашей национальной валюте будут расти доллар и евро, но происходить это будет умеренно, в разумных, не вызывающих паники пределах. И важно понимать, что это не уникальная проблема нашей страны, а общемировая тенденция. Что произойдет с российским рублем, предположить сложно. Очень хочется надеяться, что мы не станем свидетелями того, как валютным рынком опять попробовали рулить вручную. Все предыдущие попытки сделать так в Беларуси закончились плачевно.

В случае если влияние на курс российского рубля было разовой акцией, которая скоро завершится, ничего страшного не произойдет. Но сама возможность того, что это вновь стало возможно, настораживает.

Я бы отметил, что, несмотря на ослабление отечественной валюты, вклады в ней все равно остаются достаточно доходными. При этом я бы порекомендовал избавится от сбережений в российском рубле, потому как в ближайшие месяцы, судя по заявлениям представителей правительства США, его может ждать целый каскад санкционных потрясений.

Вадим Иосуб, onliner.by


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