Маленькая девочка написала трогательное письмо в NASA и предложила свою помощь 1 5.09.2018, 17:07

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Астрономы отвлеклись от звезд и ответили девочке.

Маленькая девочка написала трогательное письмо учёным, которые изучают спутники Юпитера, и спросила, не надо ли им как-то помочь, чтобы узнать об одном из них — Европе (конечно, папа немного помог). В NASA нашлась добрая душа, которая оторвала взгляд от холодной бесконечности и написала такой же милый ответ, пишет medialeaks.ru.

Историю о том, как его маленькая дочка вступила в деловую переписку с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA), рассказал в своём блоге на сайте Ars Technica журналист Сайрус Фаривар (он пишет о технологиях и науке).

Однажды со своей четырёхлетней дочкой он читал книжку о спутниках Юпитера. Всего их известно 79, но считается, что их больше ста — просто многие мы ещё не открыли. Наибольший интерес среди всех представляет Европа, которую вместе с тремя другими крупнейшими спутниками открыл ещё Галилео Галилей. Вот как выглядит её поверхность, сфотографированная зондами.

Дело в том, что на Европе, которая по размерам приближается к Луне, очень много воды: фактически вся её поверхность — сплошной лёд, и есть основания полагать, что под ним находятся океаны глубиной до 90 километров, которые не замерзают и прогреваются со стороны ядра. Подо льдом под действием мощнейшего притяжения Юпитера постоянно ходят сильные приливные волны. Возможно, где-то в глубине этих океанов уже существует микроскопическая внеземная жизнь.

Сейчас к Европе готовятся послать новый космический аппарат NASA под названием Europa Clipper, он стартует в начале 2020-х годов. Вот о нём-то и побеспокоилась маленькая любительница астрономии. Она решила написать учёным письмо и предложить посильную помощь, чтобы аппарат мог делать побольше фото (и получше качеством).

Вот что девочка написала доктору Дэвиду Уильямсу, чьё имя указано на странице сайта NASA, посвящённой спутникам Юпитера.

Уважаемый доктор Дэвид Уильямс.

Меня зовут [цензура]. Я сегодня читала о Европе со своим папой. У нас к вам есть вопрос: как мы можем помочь Europa Clipper делать фотографии моей любимой ледяной луны? С любовью, [цензура], 4 года, и Сайрус Фаривар, 36 лет.

Каково же было изумление и радость мисс Фаривар, когда через несколько дней она, совершенно неожиданно для её отца, получила ответ из NASA.

В это время форма Европы то становится более плоской, то она снова расправляется, и из-за этого внутри сильно нагревается. Так что, вполне возможно, из-за этого её ледяная поверхность вся покрыта трещинами оранжевого цвета. Внутри она может нагреваться до такой температуры, что лёд тает и образуется океан жидкой воды, так, может быть, там даже кто-то живёт. Мы не знаем, но мы хотели бы выяснить. Europa Clipper пока что только в планах, так что пока ничего особо сделать нельзя, но если ты будешь следить онлайн за её прогрессом, ты узнаешь, как всё идёт. Надеюсь, помог, и ещё раз спасибо за письмо.