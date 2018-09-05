Глас народа: Мы имеем дело с «шариковыми» из Дроздов 5.09.2018, 17:17

1,621

Разница только в том, что один хотел отобрать у богатых, а наши решили обобрать бедных.

Лукашенко на встрече с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем заявил, что «надо бояться и дрожать за экономику». Действительно, поводов для страха у диктатора - хоть отбавляй. Тут и налоговый маневр от России, который поставит крест на льготной нефти, и кризис госсектора, да и кредиты Лукашенко давать не спешат.

Страхи Лукашенко стали довольно обсуждаемой темой среди читателей Сharter97.org. Приводим лучшие комментарии:

«Какая экономика? Взять и все поделить. Мы имеем дело с шариковыми из Дроздов. Разница только в том, что тот хотел отобрать у богатых, а эти решили обобрать бедных. Ничего не изменилось, газеты и сейчас нельзя читать. Ну и конечно заварить мусоропроводы!»

«Экономика не может развиваться хотелками».

«Экономика у него зависит от боязни. ))) Фобия у Лукашенко от слова "экономика". Ситуация двоечника в младших классах».

«В Хрустальном Сасуте нет экономики. Зато есть луканомика, которая работает при помощи истерик узурпатора».

«Саша, я фанат твоей железной логики!!! Сначала надо довести экономику до ручки, чтобы потом дрожать над ней наблюдая за тем как она "эффективно" развивается!!! Ты просто Джонни Инглиш белорусской экономики!!!».

«А как же "спорт"? Биатлоны, хоккеи и всяческие игры? Лукашенко последнее лет пять "спортом" занимался, мол приоритет и "национальная идея».

«За экономику дрожать не нужно, нужно просто не мешать людям, которые в ней разбираются», - подытожили читатели Сharter97.org