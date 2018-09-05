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МИД Великобритании вызвал поверенного в делах России

  • 5.09.2018, 17:20
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Дипломату сделали представление в «духе Терезы Мэй».

Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании вызвало временного поверенного в делах России в Лондоне Ивана Володина. Это связано с новыми данными в расследовании отравления Скрипалей, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство, пишет РБК.

«Ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй», — сказали в посольстве.

Ранее прокуратура Великобритании объявила, что подозреваемыми в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери являются россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Однако эти имена, скорее всего, не настоящие.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые были сотрудниками ГРУ, а их действия были одобрены на более высоком уровне.


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