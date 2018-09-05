Мэттис: У сирийских повстанцев нет химического оружия 1 5.09.2018, 17:41

Джеймс Мэттис

США будут следить, применит ли режим Асада химоружие при наступлении на Идлиб.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США следят за тем, будет ли сирийская армия применять химическое оружие в ходе наступательной операции в повстанческом анклаве Идлиб, отметив, что сирийская оппозиция не в состоянии проводить такие атаки, сообщает «Голос Америки».

«У нас нет никаких разведданных, свидетельствующих, что сирийская оппозиция располагает хоть каким-то химическим потенциалом», – отметил Мэттис. При этом, по его словам, есть доказательства, что президент Башар Асад «применял это оружие раньше, и мы внимательно отслеживаем ситуацию».

Ранее власти США предупредили, что массированное наступление на провинцию Идлиб может привести к гуманитарной катастрофе. По приблизительным данным, в этом районе живут около трех миллионов человек.

Спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура также предупредил, что складывающаяся в регионе ситуация угрожает своего рода «идеальным штормом», когда могут одновременно реализоваться несколько самых негативных сценариев.

Правительство Асада обвиняли в неоднократном применении химического оружия в ходе войны, которая идет в стране уже семь лет. Асад эти обвинения отвергает, в свою очередь обвиняя повстанцев в применении химагентов. Администрация Трампа дважды наносила авиаудары по сирийской армии в ответ на химические атаки.

«Внесем ясность: мы по-прежнему твердо придерживаемся позиции: – если президент Башар Асад решит снова применить химическое оружие, США и их союзники отреагируют своевременным и соответствующим образом», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Мэттис, в беседе с журналистами, сопровождающими его в ходе визита в Индию, также сказал, что «Исламское государство» предприняло несколько «дилетантских» попыток применить химоружие в Ираке, однако они были «преимущественно безуспешными». «Граната с какой-то разновидностью горчичного газа, – рассказал он. – Но ничего подобного тому, что наблюдали «Белые каски» и ООН со стороны режима Асада – в плане нарушений запрета на химическое оружие».