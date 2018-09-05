Мэттис: У сирийских повстанцев нет химического оружия

Мэттис: У сирийских повстанцев нет химического оружия1
- 5.09.2018, 17:41
США будут следить, применит ли режим Асада химоружие при наступлении на Идлиб.
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США следят за тем, будет ли сирийская армия применять химическое оружие в ходе наступательной операции в повстанческом анклаве Идлиб, отметив, что сирийская оппозиция не в состоянии проводить такие атаки, сообщает «Голос Америки».
«У нас нет никаких разведданных, свидетельствующих, что сирийская оппозиция располагает хоть каким-то химическим потенциалом», – отметил Мэттис. При этом, по его словам, есть доказательства, что президент Башар Асад «применял это оружие раньше, и мы внимательно отслеживаем ситуацию».
Ранее власти США предупредили, что массированное наступление на провинцию Идлиб может привести к гуманитарной катастрофе. По приблизительным данным, в этом районе живут около трех миллионов человек.
Спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура также предупредил, что складывающаяся в регионе ситуация угрожает своего рода «идеальным штормом», когда могут одновременно реализоваться несколько самых негативных сценариев.
Правительство Асада обвиняли в неоднократном применении химического оружия в ходе войны, которая идет в стране уже семь лет. Асад эти обвинения отвергает, в свою очередь обвиняя повстанцев в применении химагентов. Администрация Трампа дважды наносила авиаудары по сирийской армии в ответ на химические атаки.
«Внесем ясность: мы по-прежнему твердо придерживаемся позиции: – если президент Башар Асад решит снова применить химическое оружие, США и их союзники отреагируют своевременным и соответствующим образом», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Мэттис, в беседе с журналистами, сопровождающими его в ходе визита в Индию, также сказал, что «Исламское государство» предприняло несколько «дилетантских» попыток применить химоружие в Ираке, однако они были «преимущественно безуспешными». «Граната с какой-то разновидностью горчичного газа, – рассказал он. – Но ничего подобного тому, что наблюдали «Белые каски» и ООН со стороны режима Асада – в плане нарушений запрета на химическое оружие».