Вместо денег «декретницам» из Новополоцка предлагают увольняться 1 5.09.2018, 17:48

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В торговой сети «Базис» разгорелся нешуточный скандал.

"Декретным" матерям из Новополоцка вместо выплат на детей предлагают увольняться. Речь идет о сотрудницах торговой сети «Базис», которая находится на грани банкротства и не может в срок рассчитаться со своими работницами, сообщает «Еврорадио».

4 сентября молодые матери встретились с руководством предприятия. Им сообщили, что ждать "декретных" выплат в ближайшее время не нужно.

Женщинам предложили искать другую работу или получать материальную помощь через Фонд социальной защиты.

До сих пор "декретницы" хотя и нерегулярно, но получали пособие на детей из средств «Базиса».

“Нам чётко дали понять, что получать деньги в срок мы не будем, — рассказывает Еврорадио Анна, молодая жительница Новополоцка. — Сказали, что те, кому "декрета" осталось полгода и меньше, могут остаться на предприятии. Но выплаты также будут задерживать. А кому осталось больше времени, посоветовали переводиться или увольняться”.

Правда, как устроиться на работу с маленьким ребёнком на руках в небольшом городе, на предприятии не говорят.

Получать помощь на ребенка из Фонда социальной защиты могут только матери-одиночки. К тому же, на оформление документов нужно время, а задержка по выплатам скоро составит два месяца, добавляет Анна.

Молодые матери обращались со своей проблемой в Новополоцкий горисполком и в Витебский облисполком, но помочь им не смогли.