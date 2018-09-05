Мэй обсудила с Трампом новую информацию по «делу Скрипалей» 5.09.2018, 17:57

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Разговор состоялся вечером 4 сентября.

Премьер-министр ВеликобританииТереза Мэй обсудила с президентом США Дональдом Трампом информацию об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Как передает censor.net, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра.

Как сообщает издание, разговор состоялся вечером 4 сентября.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.