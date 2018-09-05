Финтех-компания с разработкой в Беларуси попала в топ «самых горячих» стартапов Европы 5.09.2018, 18:02

Основные продукты ID Finance - ПО для принятия решений о выдаче займов и «конвейерная» обработка заявок.

Финтех-стартап ID FInance со штаб-квартирой в Барселоне, белорусский офис разработки которого насчитывает более 200 человек, попал в топ-100 «самых горячих стартапов» Европы по версии Wired, передает dev.by.

Основные продукты ID Finance — ПО для принятия решений о выдаче займов, «конвейерная» обработка заявок, а также статистические модели с тысячами учетных показателей. Часть информации для анализа компания получает с помощью машинного обучения и интеллектуального анализа данных.

Стартапу принадлежат бренды MoneyMan (краткосрочное онлайн-кредитование), AmmoPay (автоматизированное POS-кредитование), Plazo и Solva (онлайн-выдача кредитов на срок до года).

В Беларуси ID Finance занимает 22 место в топ-50 самых крупных ИТ-компаний по числу сотрудников. С марта стартап является резидентом ПВТ.