Суд не отпустил Навального на акцию протеста в Москве 5.09.2018, 18:21

Алексей Навальный

Оппозиционный политик не сможет принять участия в акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Мосгорсуд оставил Алексея Навального под арестом. В среду, 5 сентября, отклонена жалоба адвокатов политика на решение Тверского районного суда от 27 августа об административном аресте на 30 суток. Оппозиционер тогда был признан виновным в повторном нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в Москве, передает DW.

"Навальный организовал и принял участие" в шествии, не согласованном с городскими властями, говорится в постановлении суда первой инстанции. Политик заявил в суде, что виновным себя не считает. Акция протеста в конце января была проведена в ответ на отказ ЦИК зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Навального кандидатом на пост президента РФ, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

В феврале Тверской суд отказался рассматривать административное дело Навального в связи с этой акцией, вернув материалы дела в полицию для устранения нарушений.

Таким образом Навальный не сможет принять участия в запланированном его сторонниками на 9 сентября шествии-митинге в Москве против повышения пенсионного возраста. Московские власти 26 августа объявили об отказе согласовывать эту акцию "по ряду причин". В опубликованном Навальным ответе мэрии упоминается, что 9 сентября проходят выборы мэра Москвы, а также "массовые мероприятия в рамках празднования Дня города".