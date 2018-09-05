Как белорусы посетили пять замков за один день 5.09.2018, 18:35

Сохраняйте маршрут.

У руководителя av.by появилась безумная, на первый взгляд, идея — показать собаке страну, а точнее, белорусские замки, выразив тем самым ей респект от всей команды сайта. На самом деле он, конечно, слукавил, и захотел посмотреть замки сам, ведь за пределами Минска он, по сути, и не бывал.

Фото: Алиса Зацаринная

Первая точка нашего маршрута — Несвижский замок. Говорят, там до сих пор видят привидений, а еще владельцами одного из первых появившихся в Беларуси автомобилей были как раз князья Радзивиллы. Они же являлись полноправными владельцами замка в Несвиже.

Фото: Алиса Зацаринная

Историки утверждают, что доставка первых Ford из Америки в Беларусь в конце XIX в. стоила около 2 тыс. рублей. Для примера, лошадь тогда можно было купить за сотню рублей. Но уж лет сто минуло, как железный конь пришел на смену крестьянской лошадке.

Фото: Алиса Зацаринная

Недалеко от Несвижа расположен Мир. Наш Nissan везет нас туда легко и быстро. Узнав, что под капотом 1.6-литровый дизель, кажется, даже собака перестала одобрительно кивать. Но первые километры показали, что 130-сильный агрегат в паре с 6-МКПП вполне резво ускоряет 2-тонный паркетник в городе, а на трассе вообще ведет себя образцово-показательно: при 120 км/ч мотор не ревет, а расход так вообще не превышал 7 литров на сотню! Такими темпами мы даже бак солярки не успеем выездить.

Фото: Алиса Зацаринная

Миру — мир! Как известно, собака — добрейшее существо на свете. А наша еще помогает определиться с любым, даже невероятно сложным выбором — машин в нашем каталоге не счесть. Это несомненный плюс. А вот то, что она весьма габаритная для двух пар рук, — минус. Хотя, глядя на загруженный багажник Nissan X-Trail, так и не скажешь. Наш 2-метровый друг легко входит и выходит. В общем, пока у нас все замечательно выходит.

Фото: Алиса Зацаринная

Фото: Алиса Зацаринная

Глядя издалека на два осколка когда-то величественных башен Новогрудка, вряд ли скажешь, что здесь в XIII в. была культурная столица ВКЛ. Красные камни ревностно хранят историю, и кто знает, какие секреты скрывают могучие насыпи, поросшие буйной травой.

Фото: Алиса Зацаринная

Фото: Алиса Зацаринная

Кстати, легенду про спрятанный в Любчанском замке клад мы решили проверить самостоятельно. Волонтеры, которые восстанавливают замок своими силами, частенько рассказывают туристам о тропинке из зеленых огоньков, которая якобы ведет к месту, где зарыты сокровища. Строителей мы видели, тропинку — нет. Говорят, без помощи государства нынче замки возводить накладно. Так что отыскать клад точно бы не помешало.

Фото: Алиса Зацаринная

Фото: Алиса Зацаринная

Беларусь — красивая страна! Дмитрий Геранин говорит, что по этому поводу с белорусским TV точно не поспоришь. Собака, конечно, солидарна с директором. Молча кивает головой. А у нас за окном — озеро Свитязь. Кстати, благодаря чистой воде и живописным берегам, покрытым лесом, — это одно из самых красивых озер нашей голубоглазой Родины.

Фото: Алиса Зацаринная

Слегка отклонившись от маршрута в поисках живописного кадра, наш экипаж уперся в тупик. Пришлось разворачиваться на узкой лесной дорожке, а значит, опасно съезжать к водной глади. Благо наш Nissan X-Trail крепок и высок (клиренс 210 мм ), а еще оборудован трансмиссией All Mode 4×4 с многодисковой муфтой в приводе задних колес.

Фото: Алиса Зацаринная

Поэтому спокойно перевожу шайбу трансмиссии в положения Lock, и уже заблокированная муфта обеспечивает равное распределение тяги между осями, а значит, мы легко выбираемся обратно на дорогу. Никто даже бровью не повел.

Фото: Алиса Зацаринная

До местечка Коссово добираемся уже только по асфальту. Тихо урчит дизелек, все также съедая скромные 6,5 л. солярки на 100 км пути, пассажиры молча изучают экраны смартфонов, а за окном чернеют свежевспаханные поля, оккупированные сытыми после жаркого лета птицами.

Фото: Алиса Зацаринная

Медленной волной накатывает усталость, но бодрящий кофе, который заботливо умеют подогревать подстаканники, позволяет в тонусе держать мысли и внимательно присматривать за дорогой. А ведь уже больше 400 км проехали. Но за рулем Nissan меня ничто не напрягает: комфортная, удобная машина. For Life.

Фото: Алиса Зацаринная

Следующая остановка по требованию — Коссовский замок. Открываю дверь и вижу... красоту! Лучи багрового солнца яростно лижут величественные стены, играют сотнями красок в новых витражах, чуть выше пропадая в проемах резных башенок. За спиной — усадьба Тадеуша Костюшко, небольшое озерцо, по обеим сторонам еще зеленый лес. Кажется, оживает сказка..

Фото: Алиса Зацаринная

Фото: Алиса Зацаринная

Дворец Пусловских (он же Коссовский замок) был построен в 1843 году. Долгое время уникальный исторический объект стоял полуразрушенным, но в 2008 году за реставрацию взялось государство. Спустя 10 лет мы видим, что это возымело эффект. Искать клад не всегда обязательно.

Фото: Алиса Зацаринная

Говорят, за один день многого не сделаешь. Да и полгода — совсем небольшой срок. Но ведь дело в том, как именно делать и какого результата от сделанного ожидать. Только за один день мы увидели столько всего замечательного, что за чашкой кофе можно рассказывать часами, подкрепив слова яркими живыми фотографиями.