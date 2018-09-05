Как белорусы посетили пять замков за один день
- 5.09.2018, 18:35
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Первая точка нашего маршрута — Несвижский замок. Говорят, там до сих пор видят привидений, а еще владельцами одного из первых появившихся в Беларуси автомобилей были как раз князья Радзивиллы. Они же являлись полноправными владельцами замка в Несвиже.
Историки утверждают, что доставка первых Ford из Америки в Беларусь в конце XIX в. стоила около 2 тыс. рублей. Для примера, лошадь тогда можно было купить за сотню рублей. Но уж лет сто минуло, как железный конь пришел на смену крестьянской лошадке.
Недалеко от Несвижа расположен Мир. Наш Nissan везет нас туда легко и быстро. Узнав, что под капотом 1.6-литровый дизель, кажется, даже собака перестала одобрительно кивать. Но первые километры показали, что 130-сильный агрегат в паре с 6-МКПП вполне резво ускоряет 2-тонный паркетник в городе, а на трассе вообще ведет себя образцово-показательно: при 120 км/ч мотор не ревет, а расход так вообще не превышал 7 литров на сотню! Такими темпами мы даже бак солярки не успеем выездить.
Миру — мир! Как известно, собака — добрейшее существо на свете. А наша еще помогает определиться с любым, даже невероятно сложным выбором — машин в нашем каталоге не счесть. Это несомненный плюс. А вот то, что она весьма габаритная для двух пар рук, — минус. Хотя, глядя на загруженный багажник Nissan X-Trail, так и не скажешь. Наш 2-метровый друг легко входит и выходит. В общем, пока у нас все замечательно выходит.
Глядя издалека на два осколка когда-то величественных башен Новогрудка, вряд ли скажешь, что здесь в XIII в. была культурная столица ВКЛ. Красные камни ревностно хранят историю, и кто знает, какие секреты скрывают могучие насыпи, поросшие буйной травой.
Кстати, легенду про спрятанный в Любчанском замке клад мы решили проверить самостоятельно. Волонтеры, которые восстанавливают замок своими силами, частенько рассказывают туристам о тропинке из зеленых огоньков, которая якобы ведет к месту, где зарыты сокровища. Строителей мы видели, тропинку — нет. Говорят, без помощи государства нынче замки возводить накладно. Так что отыскать клад точно бы не помешало.
Беларусь — красивая страна! Дмитрий Геранин говорит, что по этому поводу с белорусским TV точно не поспоришь. Собака, конечно, солидарна с директором. Молча кивает головой. А у нас за окном — озеро Свитязь. Кстати, благодаря чистой воде и живописным берегам, покрытым лесом, — это одно из самых красивых озер нашей голубоглазой Родины.
Слегка отклонившись от маршрута в поисках живописного кадра, наш экипаж уперся в тупик. Пришлось разворачиваться на узкой лесной дорожке, а значит, опасно съезжать к водной глади. Благо наш Nissan X-Trail крепок и высок (клиренс 210 мм ), а еще оборудован трансмиссией All Mode 4×4 с многодисковой муфтой в приводе задних колес.
Поэтому спокойно перевожу шайбу трансмиссии в положения Lock, и уже заблокированная муфта обеспечивает равное распределение тяги между осями, а значит, мы легко выбираемся обратно на дорогу. Никто даже бровью не повел.
До местечка Коссово добираемся уже только по асфальту. Тихо урчит дизелек, все также съедая скромные 6,5 л. солярки на 100 км пути, пассажиры молча изучают экраны смартфонов, а за окном чернеют свежевспаханные поля, оккупированные сытыми после жаркого лета птицами.
Медленной волной накатывает усталость, но бодрящий кофе, который заботливо умеют подогревать подстаканники, позволяет в тонусе держать мысли и внимательно присматривать за дорогой. А ведь уже больше 400 км проехали. Но за рулем Nissan меня ничто не напрягает: комфортная, удобная машина. For Life.
Следующая остановка по требованию — Коссовский замок. Открываю дверь и вижу... красоту! Лучи багрового солнца яростно лижут величественные стены, играют сотнями красок в новых витражах, чуть выше пропадая в проемах резных башенок. За спиной — усадьба Тадеуша Костюшко, небольшое озерцо, по обеим сторонам еще зеленый лес. Кажется, оживает сказка..
Дворец Пусловских (он же Коссовский замок) был построен в 1843 году. Долгое время уникальный исторический объект стоял полуразрушенным, но в 2008 году за реставрацию взялось государство. Спустя 10 лет мы видим, что это возымело эффект. Искать клад не всегда обязательно.
Говорят, за один день многого не сделаешь. Да и полгода — совсем небольшой срок. Но ведь дело в том, как именно делать и какого результата от сделанного ожидать. Только за один день мы увидели столько всего замечательного, что за чашкой кофе можно рассказывать часами, подкрепив слова яркими живыми фотографиями.