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Великобритания запросила заседание в СБ ООН по делу Скрипалей

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  • 5.09.2018, 18:37
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Заседание Совета Безопасности ООН предположительно состоится 6 сентября.

Великобритания потребовала провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с новыми данными по делу о покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Предполагается, что оно состоится в четверг, 6 сентября. Об этом в среду заявила глава британской миссии при ООН Карен Пирс, передает «Радио Свобода».

За несколько часов до этого британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в нападении – Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что эти люди прибыли в Лондон из Москвы 2 марта и спустя два дня улетели обратно.

По словам британского премьера Терезы Мэй, речь идет об агентах российских спецслужб, которые действовали по приказу Кремля. Соединенное Королевство выпустило европейские ордеры на их арест.


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