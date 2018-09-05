Гендиректор «Юности»: Информация о краже полотенец, шампуня и чайника – фейк 5 5.09.2018, 18:51

Алексей Торбин

Алексей Торбин заявил, что минский клуб будет требовать от шведов извинений.

Генеральный директор «Юности» Алексей Торбин назвал фейком информацию о краже шампуня, полотенец и чайника делегацией клуба после матча с «Мальме», сообщает tut.by.

«Сразу же после публикации этой информации я связался с менеджером команды Кристианом Винбергом. Специально уточнил у него, есть ли у клуба официальные претензии. Он заявил, что нет. При этом Кристиан сказал, что не уполномочен приносить извинения. Хотелось поговорить и с руководством команды, но они сейчас направляются на игру в Минск. Будем разговаривать на месте.

Хочу сказать, что эта информация – фейк. Ни о какой краже не может быть и речи. Стоит понимать, что клубы предоставляют гостевой команде различные расходные материалы. Например, шнурки и шампунь. Мы, со своей стороны, обеспечим этим «Мальме».

Я также удивлен их словами, что мы как-то нехорошо повели себя в гостинице. Только что общался с представителями отеля, в котором мы жили. Они подтвердили, что к нашей команде нет никаких претензий.

Кстати, отель находится через дорогу от арены. Мы были там до раннего утра. Если в клубе обнаружили пропажу вещей, почему не пришли к нам решить вопрос? Почему не обратились в правоохранительные органы? Я лично был с командой во время этого выезда и готов подтвердить, что к нам не было никаких претензий. Арена оборудована видеокамерами. Разве нельзя было с их помощью проверить информацию? Вместо этого какой-то их сотрудник размещает у себя в твиттере эти фотографии с оскорбительными комментариями. Это уровень такой серьезной команды, как «Мальме»?

Мы обязательно будем требовать официальных извинений от клуба и будем просить Лигу чемпионов разобраться, корректно ли ведет себя шведский клуб», – сказал Торбин.

После матча Лиги чемпионов с «Юностью» (4:1) менеджер «Мальме» Энди Фагерстром разместил фотографии белорусской раздевалки. Сотрудник клуба сообщил, что оттуда пропали шампунь, полотенца и чайник.

Директор «Мальме» Патрик Сильвегорд заявил, что делегация «Юности» некорректно вела себя в отеле.