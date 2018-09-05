В Эстонии арестовали двух человек по обвинению в шпионаже в пользу РФ 5.09.2018, 18:59

По версии следствия, сын и отец передавали секретные данные ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ в течение пяти лет.

Харьюский уездный суд Эстонии арестовал офицера эстонского главного штаба Сил обороны Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте err.ee.

По версии следствия, Метсавас и Волин передавали секретные данные Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в течение пяти лет за вознаграждение.

Эстонская сторона заявляет, что Метсавас участвовал в проектах развития артиллерии Эстонии, и у него также был доступ к информации о инфраструктуре стран-союзников по НАТО.

Задержанный работал в Силах обороны с 2008 года. Вместе с отцом, который сейчас находится на пенсии, а в советские годы был в погранслужбе КГБ СССР, они получили гражданство Эстонии в 1990-е годы.