Минский процесс мертв: что остановит войну на Донбассе? 2 Роман Бессмертный

5.09.2018, 19:09

Роман Бессмертный

Фото: glavcom.ua

«Минску-1» исполнилось четыре года.

5 сентября 2014-го в белорусской столице был подписан Минский протокол, или так называемый Минск-1. Сегодня можно уверенно констатировать: Минский процесс мертв. Чем дальше, тем меньше будет доверия к тем, кто этот процесс «породил», сопровождал и считал безальтернативным.

И «Минск-1», и «Минск-2» следовало бы расценивать как просто паузу. Паузу, необходимую для того, чтобы собраться с силами, сформировать модель обороны и начать эффективно себя защищать. На протяжении реализации договоренностей – то есть до 1 января 2016 года – стало очевидно: выполнить шаги, прописанные в протоколе, невозможно. Соответственно, этот документ не стоит бумаги, на которой он написан.

К сожалению, именно с января 2016 года все участники Нормандского формата (прежде всего Германия и Франция) были заняты своими внутренними, политическими делами. Поэтому не замечали или не хотели замечать ошибок и противоречий Минского процесса, которые не дают возможности его реализовать. «Минск» не сможет прекратить войну на Донбассе. Поэтому любые ссылки на эти документы лишены всякого смысла. Особенно удивляет тот факт, когда на минские договоренности ссылаются лидеры европейских стран.

Что же Украина может предложить взамен, пока война не распространилась дальше?

Уже сегодня необходимо начать разрабатывать новую конфигурацию глобальной и континентальной систем безопасности. Также надо сформулировать новую инициативу политики безопасности стран Восточной и Центральной Европы – Междуморья. И, очевидно, понадобится новая модель безопасности в отношениях между Киевом и Москвой. Для этого следует начинать прямой диалог с Кремлем.

Впрочем, это вовсе не означает, что надо прекратить работу Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы, подгруппы Минского процесса. Но это значит, что параллельно необходимо искать, инициировать новые форматы и способы разрешения войны. Вести диалог только в рамках «Минска» или в соответствии с Минскими протоколами – это тупик, путь в никуда. Чем быстрее мы из него уйдем – тем лучше будет для нас самих.

Роман Бессмертный, inforesist.org