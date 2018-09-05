В Беларуси собираются выращивать фундук и иргу 5.09.2018, 19:20

Фундук и иргу будут выращивать в промышленных масштабах.

Институт плодоводства делает упор на развитие нетрадиционных для Беларуси культур.

– К ним видим большой интерес. В частности, разрабатываем новые сорта винограда для агроклиматических условий Беларуси. Рассматриваем возможность выращивать в промышленных масштабах иргу, – рассказал заместитель директора по научной работе Института плодоводства Анатолий Криворот.

Институт также занимается работой в сфере защиты растений, борьбы с вредителями, повышения устойчивости культур к негативному влиянию окружающей среды.

В этом сезоне практически каждую неделю в зависимости от сроков созревания при участии ученых проводились праздники, посвященные определенным культурам (черешни, вишни, земляники и др.). 7 сентября в поселке Самохваловичи на базе института состоится День винограда, пишет БелТА.

– Этот сезон выдался уникальным. Практически все регионы получили хороший урожай овощей и фруктов, – подчеркнул Анатолий Криворот.