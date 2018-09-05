Марюс Лауринавичюс: Москва уже давно ведет необъявленную войну против стран Запада 2 5.09.2018, 19:32

Марюс Лауринавичюс

Кремль находится в постоянном состоянии необъявленной войны.

Кремль пытается продемонстрировать свою военную мощь проводя учения «Восток-2018» - самые масштабные военные учения за последние десятилетия. Не уменьшается и накал гибридной войны, которую ведет Москва против стран Запада. О том, к чему готовится Россия, какую угрозу несет за собой экономическая экспансия Кремля рассказал Charter97.org Марюс Лауринавичюс, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа.

- В России вот-вот начнутся крупнейшие с начала 80-х годов военные учения «Восток-2018». По словам российской стороны, в маневрах примут участие около 300 тысяч военнослужащих и более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников. Что это – угроза Китаю или просто демонстрация силы, чтобы запугать всех вокруг?

- Учения, которые проводятся в том или ином регионе Российской Федерации, не связаны только с тем местом, в котором они проводятся. Масштаб маневров гораздо шире. Прежде всего это проверка вооруженных сил, если угодно, репетиция их действий, планов и возможностей.

Также учения являются элементом реформы, которую проходит российская армия. Они и должны дать ответ, насколько эффективной является реформа, что требуется изменить и так далее. Повторюсь: считаю, что прежде всего мы имеем дело с проверкой планов российских военных, затем, наработкой слаженности армии.

Конечно, все это не отменяет того, что Кремль прилагает массу усилий, чтобы использовать учения для пропагандистских целей.

- То есть нужно больше опасаться военного или экономического давления со стороны Кремля?

- Нам нужно понять и принять, что Москва уже давно ведет необъявленную войну против стран Запада. Ни для Советского Союза в прошлом, ни для Российской Федерации сейчас нет разницы между войной и миром. Москва находится в постоянном состоянии необъявленной войны. Могут немного отличаться средства, но цели остаются прежними. Сегодня, например Кремль более предпочитает вести войну при помощи так называемых гибридной или информационной войны, которая на самом деле является методом давления КГБ и ГРУ. Дезинформация, идеологическая диверсия, давление на энергетику и экономику и другие подобные средства входят в арсенал современного Кремля.

Тем не менее, несмотря на склонность нынешних правителей России к методам гибридной войны, угроза военных действий со стороны Москвы нисколько не сокращается. Возьмем ради примера ту гигантскую кампанию пропаганды войны, которая вот уже несколько лет идет в России: все эти лозунги «можем повторить» или обработка населения в стиле «наша страна большая, можем пережить и Третью мировую, посмотрим, как у Запада это получится».

Возвращаясь к теме учений и маневров стоит отметить, что практически все они наступательные, а не оборонительные. Если сложить все, о чем мы с вами только что говорили: масштабные военные учения, реформу армии, гибридную или иначе информационную войну против западных стран, идеологическую обработку населения, фактически промывание мозгов, вывод может быть только один – Кремль готовится к военному конфликту с Западом. Конечно, это не означает, что конфликта нельзя избежать, но всем нам нужно понимать, что Москва готовится к войне, в отличии от западных стран, которые медлительно и неохотно расходуют деньги на свою оборону.

Кстати, мне также хотелось бы подчеркнуть, что выделение огромных сумм на военные расходы, когда экономика страны находится в плохом состоянии, а протесты по поводу увеличения пенсионного возраста усиливаются, указывает на растущую социальную напряженность.

Помимо армии, другой стороной экспансионистской политики Кремля является экономика и бизнес. Появление в странах Балтии российской компании Yandex.Taxi, которая занимается таксоперевозками, вызвала большой ажиотаж.

В этом конкретном случае мы имеем дело с широкомасштабной угрозой в плане возможного шпионажа или использования данных населения для влияния на это же население. Другое дело, что Кремль, конечно, прилагает массу усилий, чтобы влиять в том числе на нашу страну (Литву - прим.) при помощи бизнеса.

- Какие могут быть последствия для Литвы, если влияние Москвы на бизнес в в вашей стране будет увеличиваться?

- Самые печальные, по моему мнению, на данный момент это одна из самых больших угроз не только для Литвы, но и для Соединенных Штатов или Германии, если смотреть более масштабно.